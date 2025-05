Fine maggio, tempo di StraAsti. L’appuntamento per l’edizione 2025 (la 38ª) è per questa sera, venerdì 30 maggio, in piazza Alfieri dove, per l’organizzazione di Albatros Comunicazione e Gsh Pegaso “Giorgio De Alexandris” – con il patrocinio di Comune e Provincia di Asti, Coni Regionale, Panathlon Club Asti, Asl AT, Ordine Veterinari – e con la preziosa collaborazione del Comune di Nizza Monferrato e dell’Uff. Scolastico Regionale per il Piemonte Ambito Territoriale Al/At – scatterà la corsa/camminata non competitiva abbinata al Trofeo “Banca di Asti” e al 19° Memorial “Giorgio De Alexandris”.

Con Francesca Massobrio riconfermata “Madrina”, come svelato in occasione della presentazione ufficiale, sono azzurro/turchese le T-shirt della StraAsti 2025. Sulla maglietta compaiono, insieme a quelli istituzionali, i loghi di Hammer Team di San Damiano e Scuola Primaria “Galileo Ferraris” dell’IC1 quali Gruppo e Scuola “più numerose” nel 2024. Sempre di colore bianco le magliette della 15ª “StraAstiBaby”, personalizzate con nome di battesimo dell’iscritto (da pochi giorni a 6 anni) e logo della scuola di appartenenza.

Con partenza (tra le 20,30 e le 20,45 a seconda dell’andamento delle premiazioni) e arrivo in piazza Alfieri, il percorso cittadino si svilupperà sui consueti 3 Km. Il seperpentone” percorrerà corso Alfieri, piazza 1° Maggio, via Calosso, piazzale della Vittoria, corso Pietro Chiesa, corso Galileo Ferraris (non più corso alla Vittoria e via F.lli Rosselli), Giardini Pubblici/corso Einaudi, piazza Marconi, via Cavour, piazza Statuto, piazza San Secondo, via Garibaldi, piazza Libertà e rientro in piazza Alfieri.

Un indispensabile pool di aziende affiancherà la StraAsti 2025. Con main sponsor la Banca di Asti, Centrale Latte d’Italia, Errebi Mobility, Makhymo, Salutissima e Vernay-Cognita, sulla maglietta ufficiale compaiono anche i loghi di Asp, Casa Serra, Confcommercio/Ascom, Format, Dimensione Sport, Gandolfo, Ottica Ottobelli e Salsabor/Alter Ego.

Oltre 2.000 le magliette già distribuite nei 4 punti ufficiali di vendita (al costo di 8 euro) all’ultima rilevazione di sabato 24 maggio. Non cambierà nulla rispetto al passato con riconoscimenti per le scuole più numerose (dagli asili nido alle Superiori), per i Gruppi, Comitati Palio e associazioni varie che riceveranno contributi (Buoni acquisto) in funzione del numero di partecipanti. Oggi ci si può ancora iscrivere da Dimensione Sport in via Cesare Battisti (sino alle 17) o direttamente in piazza Alfieri sino a poco prima della partenza al costo di 9 euro.

Anche quest’anno Albatros Comunicazione – che a partire dalla 20ª edizione (2005) ha intitolato l’evento alla memoria di Giorgio De Alexandris – ha già devoluto significative quote di solidarietà al Gsh Pegaso, Aza Associazione Zoofila Astigiana – Canile municipale e ad altre associazioni operanti sul territorio, ovvero Croce Rossa, Croce Verde, Protezione Civile “Città di Asti”, Ana Asti e “Ciao Fede” alla famiglia Lazzaro/Massano nel ricordo di Federica. Oltre al contributo per la Scuola dell’IC1 “Jona” per la partecipazione ai Campionati Italiani Studenteschi di scacchi.

Come sempre ricco il montepremi della StraAsti 2025. Per quanto concerne gli Istituti Scolastici sono previsti riconoscimenti per tutte le Materne, Elementari, Secondarie di 1° grado e 2° grado. Le classifiche di partecipazione delle scuole Elementari e Medie Inferiori saranno anche quest’anno intitolate alla memoria di Flavio Rossi con i genitori Pierluigi e Anna che contribuiranno con due buoni acquisto da 100 euro.

Il ristoro sarà garantito da Centrale del Latte d’Italia “Tapporosso” e Despar Centro Distribuzione 3A. A fine corsa, per riprendersi dalle fatiche accumulate lungo i 3 Km. del percorso, il Comitato Palio San Marzanotto proporrà in piazza un menù composto da antipasto di salumi, agnolotti al sugo, dolcetti, vino e acqua. Una curiosità: consumeranno cena i dipendenti dell’Azienda Vernay/Cognita unitamente ai ragazzi del Gsh Pegaso ospiti dell’azienda di Località Rilate.

Numerose le attrazioni e gli spazi promozionali in piazza Alfieri. Dalle 18 intrattenimento di Fitness Musicale e Latino Americano proposto da Alter Ego e Salsabor, che lascerà poi spazio – tra le 20/20,45 – alle premiazioni e alla “StraAsti”. Per poi tornare “protagonista” dalle 21,30 alle 23. Ed ancora, per i più piccoli, ci saranno i “gonfiabili”.

Alla StraAsti 2025 ci saranno anche diverse realtà di servizio con propri spazi a promozione delle rispettive attività. L’Asl sarà presente con un’iniziativa atta a pubblicizzare i “Gruppi di cammino” proposti sull’intero territorio provinciale. Nell’occasione sarà possibile effettuare test di screening per l’epatite “C” e saranno distribuiti i volantini “Spegni la sigaretta” da parte dell’Ambulatorio per Tabagismo. Saranno presenti presenti Infermieri di famiglia e Comunità che rileveranno gratuitamente pressione arteriosa, frequenza cardiaca e saturazione. In collaborazione con l’associazione Sos Diabete sarà possibile la misurazione della glicemia pre e post competizione. Ed ancora saranno presenti un cardiologo e personale infermieristico per informazioni sulla prevenzione cardio-vascolare e personale del Servizio malattie infettive.

FOTO DI REPERTORIO