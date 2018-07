La rassegna “Piatto&Dolce d’Autore”, nell’ambito della Douja d’Or, è realizzata dalla Camera di Commercio in collaborazione con AstiTurismo, l’Associazione Albergatori & Ristoratori Astigiani (Ascom Confcommercio Imprese per l’Italia Asti) e Confartigianato. Dieci rinomati ristoranti si alternano presentando un piatto – primo o secondo – abbinato alle eccellenze vinicole del territorio (Barbera d’Asti, Nizza, Albugnano, Ruchè, Freisa, Grignolino) offerte dal Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato. A seguire viene proposto un dolce d’autore ideato per l’occasione da maestri pasticceri della Confartigianato abbinato, di volta in volta, con un calice di vino dolce: Asti Spumante, Moscato d’Asti, Brachetto d’Acqui o Malvasia, offerti dai rispettivi Consorzi di tutela. Per chiudere, un assaggio di grappa offerto dal Consorzio Tutela Grappa del Piemonte e Grappa di Barolo.

Prezzo promozionale: 19 euro

NOVITA’ 2018: SONO PREVISTI SOLO DUE TURNI. L’area ristorazione dispone di 160 posti (tavoli da 10 coperti) e sono previsti 2 turni di servizio: alle 20.00 ed 21.30

PRENOTAZIONE E VENDITA ONLINE

Dal 27 luglio al 16 settembre

A partire dal 27 luglio è attivo il sistema di vendita online.

Il diritto di prevendita è di € 1,00

Il sistema prevede la vendita diretta senza possibilità di opzione. Fino al 3 settembre è possibile acquistare solo tramite internet con carta di credito (anche prepagata). Acquistando online riceverete sulla casella di posta elettronica indicata la fattura e la ricevuta da stampare e presentare al personale di sala.

APERTURA CASSE

Dal 3 settembre al 16 settembre

I posti invenduti tramite la piattaforma online verranno messi in vendita con apertura di cassa fisica che verrà attivata dal 3 settembre.

ORARI CASSE:

Astiturismo – ATL, Piazza Alfieri 34: dal 3 settembre al 14 settembre, da lunedì a venerdì 10/12.30 – 15/17.30

Presso la Douja d’Or – Piatti d’Autore c/o Scuola Alberghiera in via Asinari 5: tutte le sere dal 7 settembre al 16 settembre: 18.30/22.00

Acquistando alla cassa verranno consegnate due copie della fattura: una copia è da presentare al personale di sala, la seconda da trattenere. Per la fatturazione è necessario comunicare il codice fiscale o partita Iva all’operatore in cassa.

Per motivi legati alle disposizioni di legge, saranno accettati pagamenti in contanti solo per importi inferiori ai € 100,00.

Telefono solo per informazioni (non potranno essere accolte prenotazioni via telefono per evitare sovrapposizioni con le prenotazioni online) attivo dal 3 settembre dalle 10.30 alle 12.00 – dalle 15.30 alle 17.00 – +39 366 5244821