Asti ed Ivrea hanno finalmente i nuovi Garanti delle persone detenute. Le due città, entrambe sedi di carcere, erano in attesa della nomina delle nuove autorità di garanzia: il 20 settembre il Consiglio comunale di Ivrea ha nominato Paola Perinetto mentre il 24 settembre è stata la volta di Asti, la cui assemblea comunale ha designato Paola Ferlauto.

Lo annuncia con soddisfazione il Garante regionale, Bruno Mellano: “Sono nomine che vanno a ricostituire la rete regionale dei garanti costruita negli anni scorsi con non poca fatica e che ha reso il Piemonte l’unica regione ad avere un garante per ogni città sede di carcere. Per la verità all’appello manca ancora Alessandria, dove con ogni probabilità verranno riaperti a breve i termini del bando pubblico per la presentazione delle candidature.

Un sincero ringraziamento va a chi, in queste città, ha svolto con passione il ruolo di garante comunale che, è bene ricordarlo, è su base volontaria: Anna Cellamaro ad Asti, Armando Michelizza ad Ivrea e Davide Petrini a Alessandria. Faccio alle due nuove garanti i migliori auguri per il loro incarico assicurando loro la massima collaborazione nell’ambito del Coordinamento regionale dei Garanti comunali, attivo in Piemonte già da alcuni anni”.

Il 6 luglio 2016 è stato sottoscritto un Protocollo d’intesa fra il Provveditorato dell’Amministrazione Penitenziaria di Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e gli uffici dei Garanti delle persone detenute piemontesi.