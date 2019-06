Sono ancora in corso i rilievi della polizia in via Gozzano dove questa mattina una donna sarebbe precipitata dal terzo piano di una palazzina nella zona nord di Asti. Nonostante l’intervento del 118 per lei non c’è stato nulla da fare. Gli accertamenti per stabilire l’esatta dinamica dei fatti sono ancora in corso.

Un simile episodio si è verificato veenrdì in via Scotti, dove un’anziana è caduta dal balcone perdendo la vita.