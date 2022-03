Oggi, 8 marzo 2022, presso la caserma “Fin. Aldo Zappa”, sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Asti, si è tenuta una breve, sobria ma solenne cerimonia per festeggiare il 100° genetliaco dell’Appuntato in congedo Vito Leone. Hanno partecipato all’evento anche presieduta dal Prefetto, Alfonso Terribile, e dal Comandante Regionale Piemonte-Valle d’Aosta, Generale di Divisione Benedetto Lipari, il sindaco di Asti, Maurizio Rasero, il presidente della Provincia, Paolo Lanfranco, il procuratore della Repubblica Vincenzo Paone, il questore, Sebastiano Salvo, il comandante provinciale Carabinieri, Pierantonio Breda, e il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Giuseppe Calvelli.

La fiamma gialla Vito Leone, nato a Francavilla Fontana (BR), l’8 marzo 1922 e residente a Asti dal 1961, nell’arco di un secolo ha vissuto la storia del nostro Paese e ha fatto la storia. Giovane finanziere è stato mobilitato in Grecia con il XVI Battaglione della Guardia di Finanza dal 1942 al 1943; dall’8 settembre (armistizio) fino al dicembre dello stesso anno è stato prigioniero dei tedeschi e poi dal gennaio 1944 è stato rinchiuso in un campo di prigionia gestito dagli inglesi ed ha fatto rientro in Italia nel luglio del 1946.

Da qui è rientrato nei ranghi del Corpo ritornando a svolgere servizio nella Guardia di Finanza presso Reparti in Sicilia, Lombardia, Puglia e infine in Piemonte, ad Asti, dove nel 1977 si è congedato, continuando a rimanere però vicino al Corpo quale socio dell’Anfi (Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia).

Dopo il solenne alzabandiera nel corso del quale il soprano Erika Grimaldi ha cantato l’Inno di Italia, le autorità hanno reso omaggio al festeggiato formulando attestati di stima e riconoscenza.

È stato insignito del riconoscimento della Croce al merito di guerra e della medaglia di anzianità di servizio nella Guardia di Finanza (35 anni).

Le fiamme gialle del Comando Provinciale di Asti, Canelli e Nizza Monferrato, una rappresentanza dell’Anfi presieduta dal Consigliere Nazionale per il Piemonte e Valle d’Aosta, Brig.c. in congedo Cosimo Ertico, e i familiari, con profonda emozione hanno testimoniato il proprio affetto e vicinanza in questo giorno speciale all’Appuntato Vito Leone, nonno di tutti i finanzieri in servizio e in congedo della Provincia di Asti.

Al termine della cerimonia si è tenuto un momento conviviale con il taglio della torta e brindisi augurale.