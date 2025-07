Il questore della provincia di Asti Marina Di Donato ha 1disposto la chiusura di un’altro locale. Dopo il kebab di via Cavour, per il quale è stata 1disposta la sospensione dell’attività per un mese a seguito di una rissa, questa volta è toccato a 1un esercizio pubblico di Canelli che dovrà rimanere chiuso per venti giorni.

Tale misura si è resa necessaria in quanto già in passato il titolare era stato destinatario di un provvedimento di ammonimento e di due sospensioni della licenza ai sensi dell’art.100 TULPS.

Da marzo, infatti, si sono registrati frequenti episodi di disturbo della quiete pubblica ma soprattutto gravi liti, minacce e aggressioni fisiche presso il suddetto esercizio pubblico; dai numerosi controlli effettuati, inoltre, è stata rilevata l’abituale presenza di soggetti pluripregiudicati sia per reati contro il patrimonio che contro la persona.

Tale situazione è stata monitorata visto che molteplici sono stati le segnalazioni ed esposti per rimarcare la situazione incresciosa e pericolosa che caratterizzava il locale e minava la serenità della collettività.

Tutto ciò evidenzia come tale locale rappresenti un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza che ha richiesto quindi un nuovo intervento volto al ripristino della legalità. Il provvedimento di chiusura è stato adottato per prevenire ulteriori episodi di criminalità e ristabilire un clima di serenità nella città.

Le autorità continueranno a monitorare attentamente la situazione e a intraprendere tutte le azioni necessarie per mantenere elevati livelli di sicurezza nella città.