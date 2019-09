La polizia di Asti ha arrestato un ragazzo per furto di materiale ferroso, denunciando per lo stesso reato anche un minorenne. L’allarme è scattato nella serata di ieri, giovedì 19 settembre: alla centrale operativa è arrivata la segnalazione di un furto in corso in un appezzamento di terra alle porte della città, adibito in parte alla coltivazione di alberi da frutta e in parte a luogo di ricovero di materiale e attrezzi.

Quando i poliziotti delle volanti sono giunti sul posto hanno notato un furgone Iveco bianco, predisposto con una gru, a bordo del quale c’erano due giovani. E’ stato lo stesso proprietario dell’appezzamento arrivato anche lui in loco a raccontare agli agenti di essere stato contattato la sera da un conoscente che abitava vicino al terreno e che aveva sentito delle voci e dei rumori sospetti. Arrivato al campo aveva notato il camion sul quale i giovani avevano già caricato del materiale e aveva avvertito la polizia.

Così gli agenti sono riusciti a bloccare i soggetti, un 19enne e un minorenne residenti ad Asti. Il più grande è stato arrestato per tentato furto aggravato, mentre l’altro ragazzo, in quanto minorenne, è stato soltanto indagato per lo stesso reato.

Sul furgone sono stati anche trovati e sequestrati un bastone in acciaio lungo circa 70 cm, appoggiato a terra affianco al sedile di guida, a cui era stato ricavato un manico in maniera artigianale con del nastro isolante nero, un cutter e un cacciavite.