Un incendio, di cui le cause saranno da accertare, ha completamente distrutto un’autovettura in un cortile in via Padre Graziano, nel quartiere Praia. Il rogo ha allarmato i residenti che svegliati hanno chiamato i vigili del fuoco che con l’intervento con aps hanno evitato che si propagasse al balcone dell’abitazione sopra l’auto. Intervenuti anche carabinieri e il 118 per un lieve malore della proprietaria. L’incendio ha danneggiato anche un motorino parcheggiato vicino alla vettura andata distrutta dalle fiamme.