Dopo la pausa estiva, per i piloti del moto club Alfieri è di nuovo tempo di tornare in pista. Questo fine settimana sarà rovente. Ben due gli importanti impegni per i piloti.

Domenica 11 settembre andrà in scena, infatti, una nuova tappa del Campionato regionale di enduro, a Monteu Roero (CN).

Rappresenteranno il moto club Alfieri i piloti: Edoardo Alutto (Junior), Filippo Alutto (Junior), Simone Baima Besquet (Major), Andrea Bugnone (Territoriale), Alessandro Candela (Major), Filippo Carbone (Territoriale), Alberto Caronni (Top Class), Claudio Costa (Senior), Gabriele Doglio (Cadetti), Pier Marco Falabrino (Ultraterritoriale), Federico Fanzio (Senior), Fabio Faravelli (Major), Daniele Ferraro (Territoriale), Fabio Frigeri (Veteran), Tommaso Garlanda (Top Class), Stefano Garnero (Top Class), Mattia Grande (Junior), Sabrina Lazzarino (Femminile), Giuseppe Logozzo (Territoriale), Antonio Marino (Senior), Nicola Nasi (Senior), Christian Natta (Top Class), Simone Pario (Major), Luigi Guido Perocchio (Major), Alberto Perosino (Territoriale), Christian Pietrangeli (Junior), Tommaso Sala (Cadetti), Giacomo Tambussi (Junior), Cristian Tosonotto (Senior).

Domenica si correrà anche il Trofeo delle Regioni minienduro a Rapino (Chieti), e la compagine piemontese avrà due piloti a difendere la bandiera regionale: Marco Orsi e Filippo Sala.

Si tratta dei due piloti dei sei rappresentanti il Piemonte appartenenti al moto club Alfieri.

Per la ripresa dei Mondiali di enduro 2022, invece, bisognerà attendere il 14 di ottobre, con l’ultima tappa, a Zschopau, in Germania.