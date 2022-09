Tra sabato 10 e domenica 11 settembre diciassette treni straordinari viaggeranno tra Torino e Asti, dove si svolge il “Festival delle Sagre”. Il totale dei posti disponibili sui treni regionali ammonta dunque a ben 18 mila.

Trenitalia (Gruppo Fs Italiane), su richiesta della Regione Piemonte e dell’Agenzia per la Mobilità, ha rafforzato la programmazione ferroviaria con corse aggiuntive per consentire ai viaggiatori di partecipare alla manifestazione del settembre astigiano.

Per agevolare gli spostamenti, Trenitalia ha potenziato le fasce orarie maggiormente utilizzate con corse aggiuntive distribuiti tra la sera e la notte di sabato 10 e domenica 11 settembre.

Tutti i canali di vendita Trenitalia sono aggiornati con la nuova offerta.

Finalmente tornano gli eventi del settembre Astigiano, come ha detto l’assessore regionale ai Trasporti: la Regione Piemonte si è fatta trovare pronta, affinché tutti coloro che vorranno usufruire del servizio ferroviario potranno comodamente farlo.

Qui di seguito il dettaglio dell’offerta

Sabato 10 settembre

Treno Ora Stazione Ora Stazione

94209 17:40 Torino P. Nuova 18:30 Asti

94211 18:40 Torino P.Nuova 19:30 Asti

94217 19:40 Torino P.Nuova 20:30 Asti

94213 20:37 Torino P.Nuova 21:40 Asti

94214 23:45 Asti 00:35 Torino P. Nuova

Domenica 11 settembre

Treno Ora Stazione Ora Stazione

94202 00:35 Asti 01:25 Torino P. Nuova

94215 00:40 Asti 01:10 Alessandria

94200 01:00 Asti 01:50 Torino P.Nuova

94204 02:00 Asti 02:50 Torino P.Nuova

94212 15:30 Asti 16:20 Torino P.Nuova

94206 16:00 Asti 16:50 Torino P.Nuova

94208 17:05 Asti 17:55 Torino P.Nuova

94210 18:03 Asti 18:55 Torino P.Nuova

94201 09:20 Torino P.Nuova 10:10 Asti

94203 09:45 Torino P.Nuova 10:35 Asti

94205 10:05 Torino P.Nuova 10:55 Asti

94207 11:40 Torino P.Nuova 12:30 Asti