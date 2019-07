Grave incidente ieri sera ad Asti, sulla strada che porta in frazione Castiglione. Un bimbo di tre anni con l’elisoccorso è stato portato all’ospedale infantile di Alessandria, in gravi condizioni. La giovane madre, incinta che era al volante di una “Ford Fiesta” rimasta ferita in modo lieve è ricoverata al “Cardinal Massaia” di Asti. Secondo le informazioni della polizia municipale intervenuta immediatamente, alla periferia della frazione, in curva l’auto è uscita di strada schiantandosi contro un terrapieno. Automobilisti di passaggio hanno prestato i primi soccorsi in attesa dell’ambulanza.