A seguito dell’improvvisa e prematura scomparsa del Luogotenente Corrado Scola, il Maresciallo ordinario Salvatore La Mura è stato nominato Comandante della Stazione dei Carabinieri di San Damiano d’Asti.

Arruolato nell’Arma del 2018, il neo comandante La Mura, di origine campana, dal 2018 al 2020 ha frequentato il corso di formazione presso la Scuola Marescialli di Firenze. Al termine del periodo presso quell’Istituto ha trascorso un breve periodo in Lombardia dove ha completato l’iter formativo conseguendo la laurea in Scienze giuridiche e venendo poi assegnato alla Stazione dell’Arma di San Damiano d’Asti dove, alle dipendenze del compianto Luogotenente Scola, ha messo in luce le sue capacità rivelandosi sin da subito un capace collaboratore.

L’esigenze di garantire una continuità di Comando e di assicurare, nel più breve tempo possibile, un’autorevole interlocuzione istituzionale sul territorio, hanno orientato la scelta sul collaboratore più stretto del Luogotenente Scola, colui il quale si è trovato, suo malgrado, a dover gestire la difficile ed inaspettata perdita ed a farsi carico, con orgoglio, dell’importante eredità lasciatagli dal suo stimato predecessore.

Al neo comandante il Colonnello Lando ha formulato i migliori auguri di buon lavoro.