Torna con rinnovato entusiasmo Scintille, il concorso rivolto a compagnie teatrali professionali under 35finalizzato alla produzione di uno spettacolo da promuovere sul territorio nazionale. Il concorso, giunto alla tredicesima edizione, è promosso e realizzato dal Festival AstiTeatro in collaborazione con Tieffe Teatro Milano e la Fondazione Piemonte dal Vivo. Si svolgerà il 17 e 18 giugno ad Asti, nei cortili dei Palazzi storici, all’interno di AstiTeatro 45, e il 18 e 19 giugno a Milano al Teatro Menotti.

Possono partecipare compagnie professionali composte da un massimo di 8 attori, residenti in Italia, i cui membri non abbiano più di 35 anni, con un progetto non ancora realizzato di spettacolo, di drammaturgia contemporanea originale o riscrittura di classici, che abbia preferibilmente come tema la multiculturalità o la rigenerazione (sociale, culturale e ambientale).

Dopo una prima selezione tra le proposte pervenute, saranno individuate otto compagnie che presenteranno un assaggio di 20 minuti del proprio spettacolo ad Asti e Milano. Il progetto vincitore, scelto dal pubblico e da una giuria di operatori teatrali, riceverà un contributo di 8 mila euro e la possibilità di rappresentare lo spettacolo finito nelle stagioni teatrali 2023/2024 di Asti e del Teatro Menotti di Milano.

Dichiarano il Sindaco di Asti Maurizio Rasero e l’Assessore alla Cultura Paride Candelaresi: “Scintille è diventato ormai un appuntamento fisso che fa da volano ad AstiTeatro. Oltre che partecipatissima occasione di incontro per il pubblico che ogni sera affolla i cortili, è soprattutto un’importante vetrina di talenti da valorizzare. Siamo felici di lanciare il nuovo bando in questi giorni in cui Asti è tra le finaliste per la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2025: la nostra città si dimostra catalizzatore del fermento artistico nazionale e, grazie alla consolidata rete di collaborazioni, può contribuire a dare con questo concorso concreti sbocchi lavorativi a giovani compagnie”.

Si conferma e si rafforza anche la collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo, in un’ottica di rete e promozione dei processi rivolti all’innovazione in campo artistico, alla sperimentazione dei nuovi linguaggi della scena con particolare riguardo ai giovani e alla promozione di nuovi talenti. La partecipazione di Piemonte dal Vivo si svilupperà attraverso la promozione e la programmazione di una recita dello spettacolo vincitore sul territorio piemontese. La compagnia selezionata circuiterà con un cachet fisso stabilito tra i 1.000 e i 2.200 euro + iva(onnicomprensivo di scheda tecnica e aiuti su piazza) secondo i dettagli indicati nel bando.

Il materiale va mandato entro e non oltre il 28 aprile 2023 seguendo le indicazioni contenute nel bando disponibile su http://scintille.teatromenotti.org, www.comune.asti.it, www.piemontedalvivo.it e sulle pagine Facebook di Tieffe Teatro, Festival AstiTeatro e Fondazione Piemonte dal Vivo.

Per ulteriori informazioni info@scintille.teatromenotti.org