Sono aperte le iscrizioni per “Crash! Boom! Bang!”, serie di laboratori di fumetto organizzati dalla Biblioteca Astense Giorgio Faletti in collaborazione con La Scuola di fumetto di Asti e Libraccio, per scoprire i segreti del fumetto e incontrare chi ha fatto di questa passione un lavoro.

Primo workshop sabato 29 marzo alle 16 con Alice Coppini, illustratrice di libri per bambini e ragazzi. Si è diplomata in illustrazione allo Ied e al MiMaster. Nel 2017 è stata selezionata per la Mostra internazionale degli llustratori alla Bologna Children’s Book Fair. Tra i titoli che ha illustrato troviamo L’erba magica di Tu Youyou (Editoriale Scienza), Il Signor Fortunato (Giralangolo), La nonna sul melo (Il Battello a Vapore), Il castello della felicità (Salani), Testone (Sinnos) e Sgrunt! (Sinnos, scritto da Daniele Movarelli, finalista al Premio Laura Orvieto). Il workshop è ispirato al fumetto La mia strana amica (Tenué).

Sabato 12 aprile alle 16 workshop ispirato al fumetto Motolumache (Il Castoro) con Jacopo Napolitano e Francesco Sala.

Jacopo Napolitano si laurea in Lettere Moderne alla Statale di Milano, con una tesi sull’immaginazione letteraria e la fiction e, nel frattempo, segue un corso di sceneggiatura alla Scuola del Fumetto di Milano. Ha scritto un libro illustrato per bambini, Hotel SottoLuna, per BukBuk editore. E ha pubblicato alcuni racconti per adulti su blog letterari come Micorizze e Nazione Indiana. Insegna letteratura in un liceo. Vive a Seregno.

Francesco Sala ha frequentato la Scuola del Castello Sforzesco a Milano, dove si è diplomato come illustratore e non come cavaliere. Per la casa editrice francese Éditions Jungle ha pubblicato Vive le CE2 e Vive le CM1, i suoi primi lavori a fumetti come disegnatore. Inoltre una sua storia breve a fumetti è uscita nella rivista antologica Doomsday Machine per Leviathan Labs. Vive a Brugherio.

Ultimo appuntamento sabato 17 maggio alle 16 con il workshop con Gud ispirato al fumetto Terry Time e il coraggio della resistenza (Tenué).

Gud, ovvero Daniele Bonomo, classe 1976, si è affermato nel panorama del fumetto italiano ed europeo sotto lo pseudonimo di Gud. Autore di vignette, strisce, graphic novel e racconti a fumetti per bambini – tra cui l’amatissima serie Timothy Top –, illustra anche libri scritti da altri. Dopo la laurea in Scienze politiche si è diplomato alla Scuola di Comics in fumetto umoristico. Tiene laboratori, seminari e workshop in tutta Italia e in giro per il mondo «per dimostrare che tutti possono fare fumetti». A tale scopo ha anche scritto due manuali bestseller (Tutti possono fare fumetti e Come creare fumetti) pubblicati da Tunué. È tra gli ideatori e organizzatori di ARF! il Festival del Fumetto a Roma e Art Director dell’agenzia creativa e di storytelling Book on a Tree.

Tutti gli incontri si terranno in biblioteca e sono aperti a ragazze e ragazze dai 7 anni in su. Ingresso gratuito previa prenotazione. Info: 0141.593002 (Biblioteca), 0141.1890001 (Libraccio).