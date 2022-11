Si è aperta con successo “Nodo Piano” la nuova stagione teatrale realizzata da Spazio Kor con la direzione artistica di Chiara Bersani e Giulia Traversi.

Domenica scorsa un folto pubblico ha applaudito la prima regionale di “Let me be”, progetto di Camilla Guarino e Giuseppe Comuniello che è riuscito nell’originale intento di accompagnare lo spettatore nei meccanismi di uno spettacolo di danza, con l’apporto di interpretariato LIS in scena e audiodescrizione live, offrendo un’esperienza immersiva che ha saputo parlare a tutti i tipi di pubblico, come è emerso anche dall’incontro con gli artisti e la direttrice artistica Chiara Bersani a fine spettacolo.

Una scommessa quella di Spazio Kor nel lavoro di sperimentazione per l’accessibilità degli spettacoli in stagione, grazie alla collaborazione con l’associazione Al.di.Qua. Artists, che sta dando frutti tangibili che cresceranno nel tempo.

Per contribuire ai nuovi progetti, è centrale il ruolo della tessera di Spazio Kor, che per quest’anno si è totalmente rinnovata. Spiegano gli organizzatori: “Vogliamo creare uno spazio più aperto, libero e di tutti in cui costruire nuovi modi di incontrarci e vivere un’esperienza culturale condivisa.

Per questo, anche la tessera Kor Card è stata ripensata per offrire un’esperienza migliore e vantaggi personalizzati in base alle tue esigenze.

Con la Membership annuale, dal 2023 si potrà accedere a servizi speciali ed entrare a far parte della community di Spazio Kor”.

Quattro le tipologie di tessera, con nomi ispirati dalle ormai iconiche lenti che caratterizzano l’ingresso dello spazio (Blue Kor 5 euro, Yellow Kor 10 euro, Green Kor 25 euro, Red Kor 50 euro) e che danno accesso a benefici e sconti elencati su http://www.spaziokor.it/tessere-2023/

La tessera può essere acquistata presso Spazio Kor lunedì e venerdì con orario 10-12 e martedì-mercoledì-giovedì con orario 15-18.

Per prenotazioni e informazioni: info@spaziokor.it

Il programma di membership nasce dal lavoro dello staff di Spazio Kor con la consulenza di Terzo Filo – Fundraising per lo sviluppo del non profit, grazie al contributo di Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando Next Generation You. Il Bando è orientato al rafforzamento organizzativo degli enti attivi in Piemonte, Liguria e/o Valle d’Aosta. La sua finalità generale è investire sulla robustezza organizzativa degli enti attraverso processi di razionalizzazione e crescita orientati alla loro innovazione, sostenibilità e autonomia e, conseguentemente, sulla loro capacità di essere leve di sviluppo per il territorio in cui operano e portarvi benefici diffusi e duraturi.

Il programma completo della stagione Nodo Piano è disponibile su www.spaziokor.it