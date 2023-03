Rush finale per la candidatura della Città di Asti a Capitale Italiana della Cultura 2025, selezionata dal Ministero della Cultura tra le dieci finaliste. Le audizioni con la commissione del Ministero si terranno a Roma lunedì 27 e martedì 28 marzo. L’audizione astigiana, della durata di un’ora, è fissata per il 28 marzo alle 15.15 e sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube del Ministero (https://www.youtube.com/@MiC_Italia ). La delegazione è composta dal Sindaco Maurizio Rasero, l’Assessore alla Cultura Paride Candelaresi, il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il dirigente del settore cultura Angelo Demarchis, il project manager Roberto Daneo, il direttore della Biblioteca Astense Alessia Conti, la giornalista e conduttrice di Rai Scuola Chiara Buratti e la studentessa e attivista Vittoria Carlotta Lovullo.

“Si tratta di un grande risultato di tutta la Città. Non è un punto di arrivo, ma di partenza – è il commento dell’Assessore alla Cultura Paride Candelaresi – È stata messa in moto una macchina organizzativa che ha portato ad un risultato davvero importante. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito e sostenuto la candidatura. La Città e la sua Provincia sono culturalmente pronte a grandi sfide. Ci siamo preparati con cura e motivazione per questo appuntamento. Invito gli astigiani a guardare e condividere il video promozionale creato appositamente per Asti e da oggi disponibile sui profili social di Capitali della Cultura. Abbiamo bisogno del vostro sostegno, diffondiamo entusiasmi!”.

“Siamo felici per questo primo traguardo che premia la coralità della candidatura di Asti e la partecipazione di tantissimi attori del territorio grazie ai laboratori attivati – ha aggiunto Roberto Daneo, il manager che ha curato il progetto di candidatura – Grazie a tutta la squadra di lavoro e alle istituzioni, in primis la Regione, che ci ha supportato convintamente. Stiamo preparando al meglio l’audizione per rappresentare alla Giuria la nostra visione ispirata alle nuove generazioni e ad un’eredità permanente per il territorio”.

“È un risultato importante che mi riempie di orgoglio e che dimostra quanto sia fondamentale lavorare in sinergia – ha spiegato il Sindaco di Asti Maurizio Rasero – Ora proseguiremo nell’impegno per raggiungere il riconoscimento finale, ma il Dossier che è abbiamo presentato rappresenta un grande risultato per la nostra Città e per il territorio della Provincia e dovrà costituire il punto di partenza per le future iniziative”.

Questo il link diretto per vedere l’audizione: https://www.youtube.com/watch?v=vnFP_ILtycQ

Nell’attesa è disponibile su Facebook il video promozionale Asti Capitale Italiana della Cultura 2025:https://fb.watch/js0ZKqOuiW/