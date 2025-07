Il palco in allestimento in piazza Alfieri è stato forse il promemoria più efficace. Transitando da quelle parti negli ultimi sette giorni, anche chi non era informato ha capito che sta per scattare l’ora di AstiMusica. L’edizione numero 28, la prima senza lo storico direttore artistico Massimo Cotto, prosegue la strada tracciata lo scorso anno con la nuova location nel cuore pulsante della città ma espandendosi in un’edizione maxi. Dieci serate consecutive in cui la piazza si trasformerà di volta in volta in un’arena per cantare, ballare, farsi trascinare nel vortice della memoria o semplicemente divertirsi.

Sarà Barbascura X il primo ad apparire sotto i riflettori questa sera, 11 luglio. Un funambolo delle parole, youtuber, divulgatore scientifico, performer teatrale che porterà in scena “Sono qui per Caos” (biglietti da 29,90 a 43,70 euro), spettacolo in cui scienza, ironia e paradossi quotidiani saranno al centro di un racconto scientifico sull’assoluta casualità dell’esistenza. Dopo questo prologo, si accenderanno i neon della memoria. Domani, 12 luglio, sarà la notte dell’Ultimo Impero (23 euro), la discoteca mito degli anni Novanta ripescata dal tempo per far ballare la piazza. I DJ storici faranno girare il vinile di una generazione intera a colpi di techno, trance, house.

Quando la musica diventa letteratura è impossibile non pensare a Faber. Domenica 13 luglio Cristiano De André farà rivivere il repertorio del padre Fabrizio in “De André Canta De André” (da 45 a 59 euro) suonando chitarra, bouzouki, pianoforte e violino insieme ai musicisti Osvaldo Di Dio, Davide Pezzin, Luciano Luisi e Ivano Zanotti. Il 14 luglio Tony Hadley (da 45 a 59 euro) indosserà la giacca elegante dei suoi 45 anni di carriera con cui sta girando l’Italia. Sul palco, la TH Band accompagnerà il crooner inglese sfogliando il diario del tempo tra hit storiche degli Spandau Ballet, brani da solista e cover iconiche. È un racconto di canzoni e monologhi quello che proporrà il 15 luglio Roberto Vecchioni (da 39 a 74 euro). La tappa astigiana di “Tra il silenzio e il tuono Tour” vedrà il “Professore” esibirsi con i suoi grandi classici e con i brani del suo ultimo album, “L’infinito”.

Reduci dai cuoricini sanremesi e dalle cronache che hanno agitato le roventi spiagge del gossip, il 16 luglio i Coma_Cose porteranno sul palco il loro album “Vita_Fusa” nell’unica data piemontese del tour (28,75 euro). Dalla finale di Amici al palco di casa il passo è breve. Il 17 luglio, nella prima serata gratuita del festival, TrigNO torna nella sua Asti regalando l’unico concerto in programma questa estate. Rimanendo in orbita Amici, non ci vuole molto a immaginare che la “Big Family” invaderà piazza Alfieri quando salirà sul palco la sua beniamina. Protagonista di un tour nel pieno della gravidanza, il 18 luglio Alessandra Amoroso (da 49 a 89 euro) presenterà i brani del suono nuovo album “Io non sarei” e tutti i brani che l’hanno resa la prima artista uscita da un talent capace di affermarsi con una carriera solida e duratura.

Chi vorrà tornare indietro di un paio di decenni avrà pane per i propri ricordi il 19 luglio. “La Vita a 30 Anni” promette sigle cult di serie tv, cartoni animati e hit degli anni Novanta e Duemila. Una serata a ingresso libero pensata soprattutto per chi non ha mai smesso di sentire battere il cuore come vent’anni fa. Il gran finale, il 20 luglio, sarà come una corsa in discesa senza freni. Dalle 18 i dj di I Love Rock scalderanno la piazza, alle 20,30 i The Rumpled travolgeranno tutto con il loro folk-punk, quindi i Punkreas faranno esplodere il palco con una sciabolata ribelle per i 30 anni del loro album cult “Paranoia e potere”.

Le serate di AstiMusica cominceranno alle 21 ad eccezione di quelle con protagonisti Ultimo Impero (inizio alle 19), La Vita a Trent’anni (alle 20) e della serata conclusiva. I biglietti sono disponibili su TicketOne e da MediaWorld. Nella biglietteria del Teatro Alfieri, invece, si possono trovare quelli per il concerto di Roberto Vecchioni.

Alberto Gallo