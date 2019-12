Per Natale lo Spazio Kor ha preparato per tutti gli amanti del teatro una speciale offerta per accedere a prezzo scontato agli spettacoli di Public, la stagione teatrale realizzata da Spazio Kor in collaborazione con Città di Asti, Fondazione Piemonte dal Vivo, Teatro degli Acerbi, Parole d’Artista e Concentrica, e con il sostegno della Fondazione CRT, con maggiore sostenitore la Compagnia di San Paolo nell’ambito del Progetto PATRIC.

È possibile regalare (o regalarsi) un abbonamento a 4 spettacoli a soli 20 euro, a scelta tra:

L’anarchico non è fotogenico di Quotidiana.com del 11/01,

Gentle Unicorns di Chiara Bersani del 24/01,

Antropolaroid di Tindaro Granata del 7/02,

Io. Ovvero come sopravvivere nell’epoca del narcisismo di Francesco Giorda del 22/02,

In exitu di Roberto Latini del 06/03,

Santa Rita and the spiders from Mars – Reading tra Paolo Poli e David Bowie di Marco Cavalcoli del 27/03,

Questo lavoro sull’arancia di Aldes e Tida 3/04,

You can have sex in the kitchen – Architettura della disobbedienza di Francesco Fassone e Emiliano Bronzino del 18/04

Con ogni abbonamento in omaggio l’esclusiva borraccia targata Spazio Kor e un vasetto di miele prodotto dall’Azienda Agricola Roggero di Rocca d’Arazzo.

La biglietteria dello Spazio Kor è in piazza San Giuseppe ed è aperta dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 18. Sarà possibile acquistare gli abbonamenti natalizi fino al 20 dicembre.