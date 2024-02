Nuovo sold out in vista per la Stagione del Teatro Alfieri, organizzata dal Comune di Asti in collaborazione con Piemonte dal Vivo: domenica 25 febbraio alle 21, nella sezione Altri Percorsi, arriva Chiara Francini con “Forte e Chiara”, spettacolo del quale è anche autrice, con musiche originali eseguite dal vivo da Francesco Leineri. Collaborazione artistica Michele Panella, regia Alessandro Federico, produzione Infinito Teatro In collaborazione con Argot Produzioni, con il contributo della Regione Toscana

Forte e Chiara è un memoir, un racconto umano vivo e rivoluzionario. Un one woman show in cui Chiara Francini ripercorre la sua vita, unica eppure così simile a quella di tanti altri. Con il sarcasmo e l’ironia tagliente che la contraddistinguono, Chiara si racconta attraverso la musica, vicende personali e pubbliche, dicendo sempre la verità, senza far sconti a nessuno, in primis a sé stessa.

Online i biglietti sono esauriti, resta ancora un numero limitatissimo di posti disponibili esclusivamente alla cassa del teatro: 23 euro platea, barcacce, palchi (20 euro ridotto*); 18 euro loggione (15 euro ridotto*).

* Ridotto per under 25, over 65, tesserati Spazio Kor, Biblioteca Astense, Trenitalia, FAI e Abbonamento Musei.

Biglietteria aperta il martedì e il giovedì dalle 10 alle 17, e nel giorno di spettacolo a partire dalle 15 fino a inizio rappresentazione.

Per informazioni: tel. 0141.399057-399040. www.teatroalfieriasti.it