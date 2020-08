Proseguono gli appuntamenti tra teatro e musica del festival teatrale “Basta che siate giovani perché io vi ami assai”, Teatro dal nord al sud dell’Astigiano, organizzato dal comune di Castelnuovo Don Bosco.

Il prossimo incontro è per venerdì 28 agosto, alle 21, nella piazza Don Bosco di Castelnuovo Don Bosco .

Protagonista “La Domanda Perfetta” di Fabrizio Rizzolo, attore, autore e cantante con esperienze sia teatrali che cinematografiche, che entra in punta di piedi nel cuore di un intero universo spirituale, narrandone i racconti più belli. Quelli che colgono la vera natura delle religioni del mondo: Unire e Illuminare in un momento dove le riflessioni con l’Universo sono l’antidoto al dolore e al senso di impotenza versa la fragilità dell’Uomo.

La storia di Italo, il suo percorso per arrivare a scoprire la risposta perfetta, figlia della domanda perfetta.

Dopo l’incontro con il vecchio Maulana all’età di soli 13 anni, Italo capisce che deve compiere un percorso che lo porterà a cambiare, dentro e fuori. Tra il fascino e le contraddizioni delle religioni del mondo, la vicenda di Italo si snoda immergendoci nei più bei racconti delle tradizioni spirituali. Settanta minuti per riflettere e sorridere. Senza distinzioni, senza barriere, andando oltre i fanatismi e le separazioni. Secoli di saggezza raccolti in aneddoti, storie e insegnamenti di uomini di Amore narrati con l’accompagnamento di uno dei chitarristi tra i migliori in Piemonte (Marco Sorìa) e un senso teatrale che ci porta a seguire un viaggio che è fuori, ma soprattutto dentro di noi. Sul palco anche l’attrice/cantante Susi Amerio.

I posti sono limitati. Per informazioni: 347/5969228.

L’ingresso a tutti gli eventi è libero e gratuito.