Si apre in bellezza il 2022 per l’Orchestra Sinfonica di Asti che venerdì 21 gennaio si esibirà al Maraya Concert Hall ad AlUla, in Arabia Saudita.

L’Osa accompagnerà il tenore Andrea Bocelli in un concerto già tutto sold out che si terrà in una location unica, il più grande palazzo di specchi del mondo, primo sito storico del Regno dell’Arabia Saudita nominato dall’Unesco Patrimonio Mondiale dell’umanità.

Un sodalizio importante quello che lega l’Orchestra Sinfonica di Asti a Bocelli: tra gli eventi che li hanno visti insieme ricordiamo il festival Pierre Cardine a Lacoste del 2020, ma anche quello al teatro dell’Opera di Montecarlo nel settembre scorso, solo per citarne alcuni.

E per questo importante evento il tenore ha voluto di nuovo con sé l’Osa che nell’occasione sarà diretta dal maestro Marcello Rota.

Settanta elementi dell’orchestra a cui si aggiungono sessanta coristi del Coro Reine Stimme dell’Osa, diretto da Sonia Franzese che accompagneranno Bocelli in un concerto tra lirica e pop.

Oltre ai più grandi successi del tenore anche alcune arie classiche e canzoni della tradizione popolare italiana, questa la scaletta della serata che verrà trasmessa anche in streaming al link https://fb.watch/aFd1LawsRr/

E ancora una volta l’Orchestra Sinfonica di Asti, che a gennaio compie 18 anni, si dimostra una delle eccellenze del panorama musicale italiano. Un’eccellenza che porta il nome di Asti sui palchi e nei teatri più prestigiosi del mondo.