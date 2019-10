La Casa del Popolo di Asti, insieme ad altre realtà del territorio come ERI Onlus, Consorzio Co.A.La e SOMS “Olga Marchisio”, ha dato vita ad un nuovo progetto denominato “Officina dei Saperi”. L’obiettivo del progetto è quello di fornire ai giovani tra i 15 e i 29 anni diversi corsi di formazione professionale, interamente gratuiti e tenuti da relatori professionisti nel loro settore. I corsi che verranno attivati riguarderanno i temi diversi, dal cinema all’educazione ambientale, dal fotogiornalismo alla cucina. I partecipanti ai corsi potranno inoltre ricevere al termine di ciascun modulo un attestato di validazione delle conoscenze e competenze acquisite.

Il primo corso che verrà attivato da Officina dei Saperi si chiama “CineAsti – L’ABC del film-making” e si svolgerà presso la Casa del Popolo di Asti (Via Brofferio 129). Si tratta di un’ottima occasione per approfondire il vasto mondo del cinema e della produzione di film e serie TV, con due relatori d’eccezione come Zelia Zbogar e Alessandro Amato.

Il corso sarà strutturato in quattro incontri di quattro ore ciascuno, i quali consisteranno di una prima parte di lezione teorica e di una seconda parte in cui verranno proiettati dei film inerenti agli argomenti trattati.

Il corso partirà lunedì 4 novembre con la prima lezione e avrà il seguente programma:

– 4 Novembre 2019 – Ore 16:00 – “Usare un altro linguaggio”

Cos’è una carrellata? Qual è la differenza con uno zoom? Cosa si intende con piano-sequenza? In cosa consiste la regola dei 180 gradi? Durante questo incontro proveremo a dare una risposta a questi e tanti altri quesiti che riguardano la grammatica cinematografica.

– 18 Novembre 2019 – Ore 16:00 – “Dire la verità mentendo”

A metà fra la produzione industriale e il progetto di alcuni amici con una videocamera c’è tutta una zona grigia che viene definito cinema indipendente. Cos’è esattamente? Come si comincia? In particolare ci concentreremo sulla realizzazione di corti o film di finzione a budget ridotti.

– 2 Dicembre 2019 – Ore 16:00 – “Mentire dicendo la verità”

Cosa sono i documentari e come si producono? Qual è la differenza con il cosiddetto cinema del reale? In questo incontro proveremo a mappare la situazione del documentario contemporaneo alla ricerca di formule per questa modalità espressiva e delle sue potenzialità.

– 16 Dicembre 2019 – Ore 16:00 – “Un episodio alla volta”

Cos’è una serie televisiva? Cosa cambia tra una serie antologica e una a sviluppo narrativo orizzontale? E come mai oggi hanno tanta fortuna? Nell’ultimo incontro del corso proveremo a ragionare sulla realtà audiovisiva più interessante del momento e sulle sue possibilità produttive.

Il corso non ha un tetto massimo di partecipanti e l’iscrizione, come per tutti i corsi di Officina dei Saperi, è interamente gratuita. Per iscriversi è possibile contattare l’organizzazione nei seguenti modi:

– scrivendo alla pagina Fb “Officina dei Saperi” (https://www.facebook.com/OffdeiSaperi/)

– 347 3483221 (Claudia)

– officinadeisaperi@eri.net.in

I relatori

ZELIA ZBOGAR è autrice e produttrice di diversi film di finzione e di documentari. Creatrice nel 2016 del Dong Film Fest di Torino, primo festival dedicato al cinema cinese indipendente. Nel 2018 ha realizzato Visioni Contemporane, una rassegna di cinema italiano a Shanghai. Collabora con Museo Nazionale del Cinema di Torino, Istituto Confucio dell’Università degli Studi di Milano, Istituto Italiano di Cultura di Shanghai e Shanghai Film Academy.

ALESSANDRO AMATO è critico cinematografico, animatore culturale e ricercatore. ollabora con Aiace Torino, con il magazine Sentieri Selvaggi e altre piattaforme web. Cura rassegne di cortometraggi ed eventi per la valorizzazione del cinema italiano, ed è uno dei programmatori del Dong Film Fest di Torino. E’ co-fondatore della casa di produzione Ordinary Frames, soggettista e sceneggiatore.