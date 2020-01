Dopo i sold out registrati con gli ultimi spettacoli in programma, la Stagione Teatrale del Teatro Alfieri di Asti, realizzata dal Comune di Asti in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo, continua Sabato 25 gennaio alle 21 con l’atteso spettacolo di prosa “Un autunno di fuoco”, con Milena Vukotic e Maximilian Nisi, da The velocity of Autumn di Eric Coble. Adattamento Marco Casazza, regia Marcello Cotugno, scena Luigi Ferrigno, costumi Andrea Stanisci, produzione La Contrada – Teatro Stabile di Trieste Una donna anziana barricata in casa e un intruso che si infila dalla finestra. È così che inizia il testo di Eric Coble, commedia dolce e graffiante sui delicati e spesso esplosivi rapporti tra madri e figli. Ma Alessandra non è una vecchietta indifesa, bensì un’artista quasi ottantenne alla resa dei conti con la sua famiglia per stabilire dove trascorrerà i suoi ultimi anni di vita. Con un’arguzia inaspettata in una donna dall’aspetto così gentile, una passione vulcanica e una pila di bombe Molotov, Alessandra si chiude in casa minacciando di dar fuoco a tutto piuttosto che finire in una casa di riposo. E l’intruso è Chris, il più giovane dei tre figli, quello che con la madre ha avuto il rapporto più problematico tanto da allontanarsi dalla famiglia per molti anni. Ed è sempre lui a dover convincere Alessandra a lasciare la sua casa, mentre le prime bombe emotive iniziano a detonare. Biglietti: 21 euro platea, barcaccia, palchi; 16 euro loggione. Per informazioni e prenotazioni 0141.399057 / 399040, biglietteria Teatro Alfieri, aperta dal martedì al venerdì dalle 10,30 alle 16,30, e il giorno dello spettacolo a partire dalle 15. Prima dello spettacolo, come di consueto, la Nims – Gruppo Lavazza, che ha avviato una collaborazione biennale con il Teatro Alfieri, offrirà il suo caffé agli spettatori nel foyer.