Continua mercoledì 9 marzo la stagione teatrale 2022 di Nizza Monferrato. Appuntamento alle 21 al Teatro Sociale con lo spettacolo “Alle 5 da me”, Di Pierre Chesnot. con Gaia De Laurentiis e Ugo Dighero

Musiche di Banda Osiris Regia Stefano Artissunch

Una produzione Synergie Arte Teatro. Una commedia esilarante che racconta i disastrosi incontri sentimentali di un uomo in cerca di stabilità affettiva e di una donna alla ricerca spasmodica di un essere di sesso opposto che le possa garantire una procreazione senza l’uso di provette! Protagonisti cinque donne che corteggiano un uomo e cinque uomini che corteggiano una donna.

Una grande prova d’attore dove i protagonisti si cimenteranno nelle più svariate interpretazioni esilaranti e commoventi. Una commedia divertente, ironica e intelligente.

La vendita dei biglietti singoli sarà effettuata solo la sera stessa degli spettacoli presso il Teatro Sociale dalle ore 19.00.

É possibile prenotare i biglietti di tutti gli spettacoli presso l’ufficio di Informazioni Turistiche – Via Carlo Alberto angolo Piazza Martiri d’Alessandria – Nizza Monferrato – Tel. 334 104 2322

A spettacolo iniziato non sarà più possibile accedere alla platea.

E’ possibile e preferibile il pagamento elettronico sia per l’acquisto degli abbonamenti che dei singoli biglietti.

L’accesso al teatro è regolato secondo le recenti normative anti – Covid.

La stagione teatrale è organizzata in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo, ed è resa possibile grazie al Comune di Nizza, alle fondazioni CRT e CRASTI e la sponsorizzazione della Cassa di Risparmio di Asti.