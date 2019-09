Fino al 27 settembre continua la campagna abbonamenti della Stagione 2019/2020 del Teatro Alfieri di Asti, realizzata in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo. Sono ancora disponibili abbonamenti a 5 e 10 spettacoli, e, data la grande richiesta, alcuni titoli sono già vicini al tutto esaurito. La vendita dei biglietti per i singoli spettacoli, in base alle disponibilità residue, partirà martedì 1 ottobre. Ad aprire la stagione di prosa il 24 ottobre sarà lo spettacolo “La cena dei cretini”, classico della commedia firmato Francis Veber, con Nino Formicola e Max Pisu. Per informazioni: 0141.399057-399040, biglietteria Teatro Alfieri, aperta dal martedì al venerdì con orario 10,30-16,30.