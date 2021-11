Ultimi giorni per poter acquistare gli abbonamenti per la Stagione 2021/2022 del Teatro Alfieri, realizzata dal Comune di Asti in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo, con un ricco cartellone di prosa, musica, danza e arti dal vivo. Fino al 19 novembre sarà possibile richiedere l’abbonamento a 10 spettacoli (Platea/Barcacce/Palchi 170 €, Loggione 120 €) o a 5 spettacoli (Platea/Barcacce/Palchi 90 €, Loggione 65 €; da martedì 23 novembre verranno messi in vendita i biglietti per i singoli spettacoli (Platea/Barcacce/Palchi 22 €, Loggione 17 €).

Questo il calendario degli spettacoli in abbonamento:

Martedì 30 novembre 2021 ore 21 (prosa)

LE LEGGI DELLA GRAVITÀ

Gabriele Lavia e Federica di Martino

Domenica 5 dicembre 2021 ore 21 (prosa)

ARSENICO E VECCHI MERLETTI

Anna Maria Guarnieri e Marilù Prati (in sostituzione di Giulia Lazzarini)

Venerdì 10 dicembre 2021 ore 21 (altri percorsi)

GELSOMINA DREAMS

blucinQue / Fondazione Cirko Vertigo

Giovedì 16 dicembre 2021 ore 21 (altri percorsi)

GERSHWIN SUITE / SCHUBERT FRAMES

MM CONTEMPORARY DANCE COMPANY

Lunedì 20 dicembre 2021 ore 21 (altri percorsi)

CONCERTO GOSPEL

Sunshine Gospel Choir

Sabato 1 gennaio 2022 ore 17 e ore 21 (altri percorsi)

CONCERTO DI CAPODANNO

Orchestra Melos Filarmonica – Istituto di Musica G.Verdi di Asti

Domenica 9 gennaio 2022 ore 21 (prosa)

UN TRAM CHE SI CHIAMA DESIDERIO

Mariangela D’Abbraccio, Daniele Pecci

Sabato 15 gennaio 2022 ore 21 (altri percorsi)

GRACES

Silvia Gribaudi

Sabato 22 gennaio 2022 ore 21 (prosa)

LISISTRATA

Amanda Sandrelli

Domenica 30 gennaio 2022 ore 17 (altri percorsi)

IL GENIO DI VIVALDI

Orchestra Melos Filarmonica

Domenica 6 febbraio 2022 ore 21 (prosa)

MIRACOLI METROPOLITANI

Carrozzeria Orfeo

Mercoledì 16 febbraio 2022 ore 21 (altri percorsi)

DECAMEROCK

Massimo Cotto, Mauro Ermanno Giovanardi e Chiara Buratti

Martedì 22 febbraio 2022 ore 21 (prosa)

ORGOGLIO E PREGIUDIZIO

Arturo Cirillo

Venerdì 4 marzo 2022 ore 21 (altri percorsi)

CONCERTO VERSATILE

Antonella Ruggiero

Martedì 15 marzo 2022 ore 21 (prosa)

NON È VERO MA CI CREDO

Enzo Decaro

Sabato 26 marzo 2022 ore 21 (prosa)

COPPIA APERTA QUASI SPALANCATA

Chiara Francini e Antonio Zavatteri

Venerdì 1 aprile 2022 ore 21 (prosa)

NEANCHE IL TEMPO DI PIACERSI

Marco Falaguasta

Sabato 9 aprile 2022 ore 21 (prosa)

NON MI PENTO DI NIENTE

Beppe Rosso, Lorenzo Bartoli, Annamaria Troisi

Giovedì 21 aprile 2022 ore 21 (altri percorsi)

UNO NESSUNO CENTOMILA

Enrico Lo Verso

Venerdì 29 aprile 2022 ore 21 (altri percorsi)

DIAVOLI STORTI

Marcello Murru in concerto

Per acquistare gli abbonamenti è obbligatoria la prenotazione telefonica per concordare l’appuntamento in biglietteria, aperta dal martedì al venerdì dalle 10 alle 17, chiamando i numeri 0141.399057-399040. È possibile acquistare un massimo di 4 abbonamenti a testa.

I biglietti per i singoli spettacoli a partire dal 23 novembre saranno disponibili anche online, prenotabili su www.allive.it o acquistabili direttamente su www.bigliettoveloce.it .

Per accedere al teatro è necessario il green pass come da normative vigenti.

La stagione è resa possibile anche quest’anno grazie alla preziosa collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo, oltre che al contributo di Regione Piemonte, MIBAC, Fondazione Cassa di Risparmio e Banca di Asti.

Maggiori informazioni su www.teatroalfieriasti.it