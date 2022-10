Lunedì 10 ottobre si aprono le prevendite per “Nodo Piano”, la nuova stagione teatrale realizzata da Spazio Kor all’interno della Rete PATRIC con Città di Asti, Teatro degli Acerbi, e Mon Circo, in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo e Lavanderia a Vapore, e con il sostegno di Regione Piemonte, Fondazione CRT e Fondazione Cassa di Risparmio di Asti e con maggiore

sostenitore la Fondazione Compagnia di San Paolo.



La stagione 2022/2023 “Nodo Piano” è la seconda con la direzione artistica di Chiara Bersani e Giulia Traversi, che continuano il lavoro con Spazio Kor per creare un cartellone con artisti nazionali e internazionali con i quali sperimentare un lavoro di adattamento artistico delle loro performance per rendere il teatro maggiormente accessibile, rafforzando il focus sul concetto di cura, sia verso gli spettatori che gli artisti.



Da lunedì 10 ottobre sarà possibile acquistare gli abbonamenti e i biglietti in prevendita presso Spazio Kor, in piazza San Giuseppe, Asti, nei seguenti orari: lunedì e venerdì dalle 10 alle 12 e martedì, mercoledì e giovedì dalle 15 alle 18.

I biglietti dei singoli spettacoli saranno disponibili su www.webtic.it .

Abbonamento Nodo Piano 45 euro (9 spettacoli), abbonamento 4you (4 spettacoli a scelta) 20 euro, abbonamento Musica (“undici” e “Transporter”) 10 euro. Biglietto intero 10 euro, ridotto 8 euro (Kor Card, abbonati Teatro Alfieri, tesserati Biblioteca Giorgio

Faletti, under 25, over 60), ridotto gruppi (da minimo 10 persone) 5 euro.

Per prenotazioni e informazioni: info@spaziokor.it, 3278447473 (whatsapp), online su www.allive.it .

Programma completo su www.spaziokor.it