Sono ancora disponibili i biglietti per l’attesissimo concerto del Pete Roth Trio feat. Bill Bruford che si terrà al Teatro Alfieri di Asti mercoledì 12 novembre alle 21.

Un evento di straordinario prestigio internazionale che, oltre a far parte della Stagione Teatrale 2025/25, conclude AstiJazz 2025, rassegna inserita nella programmazione ufficiale del Torino Jazz Festival Piemonte, il circuito regionale dedicato al jazz, che per cinque mesi – da maggio a novembre – ha “invaso” il Piemonte con concerti e appuntamenti culturali in tutte le province. Sul palco Pete Roth (chitarra), Mike Pratt (basso) e Bill Bruford (batteria).

Il trio propone un jazz pensato per una nuova generazione di appassionati, capace di spingersi oltre le convenzioni del genere. In ogni brano – che sia uno standard o una composizione originale – l’essenza della musica si rivela progressivamente attraverso i virtuosismi di questi tre fuoriclasse.

Le composizioni originali di Roth come “Dancing with Grace” insieme alle opere collaborative del Trio come “Trio in Five” e “Looking Forward to Looking Back” o la loro reinterpretazione di capolavori come “Largo from Symphony #9” di Anton Dvorak, aprono al mondo creativo del Pete Roth Trio.

Pete Roth, artista versatile, trova ispirazione nel blues e nell’energia elettrizzante del rock. I suoi orizzonti musicali si sono poi ampliati verso il jazz, immergendosi nelle ricche complessità del genere.

Mike Pratt, contrabbassista e bassista, è anche compositore e produttore. Partito dal funk, dall’acid jazz e dalla fusion si è avvicinato poi al jazz, allontanandosi dal ruolo tradizionale del basso e diventando un partner alla pari nell’interazione melodica, ritmica e armonica del trio. Bill Bruford, conosciuto a livello internazionale come musicista rock, ha perfezionato la sua carriera come bandleader e compositore. Il suo gusto per l’imprevedibile nelle esibizioni dal vivo lo ha portato a collaborare con i migliori musicisti rock e jazz del mondo in una ricerca di ciò che è innovativo, insolito e improbabile.

Il risultato è un viaggio sonoro che promette di sorprendere, emozionare e riscrivere i confini del jazz moderno.

I biglietti del concerto (€ 24,00 platea, barcacce, palchi, ridotto € 21,00; € 19,00 loggione, € 16,00 ridotto) sono disponibili alla cassa del teatro, aperta martedì e giovedì dalle 10 alle 17, e il giorno del concerto a partire dalle 15, oltre che online su https://www.bigliettoveloce.it/spettacolo?id=7895

Info 0141.399057 www.teatroalfieriasti.it