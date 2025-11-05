È ufficialmente iniziata la stagione del nuoto piemontese con la prima “Coppa Los Angeles”, manifestazione regionale organizzata dal Comitato Regionale Piemonte tra il Palazzo del Nuoto e la piscina Usmiani di via Olivero.

«L’esordio stagionale è sempre un momento emozionante, la vera partenza di una nuova annata», commenta Paolo Ruscello, tecnico del gruppo. «Avevamo diversi ragazzi al debutto nel nuoto agonistico dei più grandi, e si sono ben comportati. Abbiamo raccolto spunti utili per il proseguimento della stagione e siamo soddisfatti di poter preparare al meglio i prossimi impegni presso la piscina di Asti, dove ci alleniamo da un paio di settimane.»

La prossima settimana il calendario prevede il prestigioso Trofeo Nico Sapio, manifestazione genovese che contribuisce alla selezione della squadra nazionale in vista dei Campionati Europei e che radunerà il meglio del nuoto italiano. Tra i convocati anche sei atleti dell’Asti Nuoto: Egle Pintimalli, Stefano Cannella, Tommaso Dadone, Filippo Ponassi, Davide Principato e Laerte Sfolcini.

Alla “Coppa Los Angeles” hanno partecipato complessivamente 19 atleti dell’Asti Nuoto, per un totale di 61 presenze in gara nei due giorni di competizione: Viola Amerio, Stefano Cannella, Giovanni Capuano, Oscar Faccini, Nicolò Faraci, Andrea Fassina, Linda Ferreira, Camilla Gamba, Matteo Maggiore, Giulio Merlo, Matilde Morra, Giorgia Nasi, Egle Pintimalli, Filippo Ponassi, Riccardo Pozzato, Davide Principato, Federico Ribero, Flavio Ruotolo e Laerte Sfolcini.