“Dialoghi in levare”: questo il titolo di quest’anno dei Dialoghi firmati Viola Lo Moro, che si svolgeranno ad Asti all’interno della stagione Music Non Stop di Spazio Kor, con direzione artistica di Chiara Bersani e Giulia Traversi.



La location scelta per quest’anno è lo spazio EO Arte, in via XX settembre 112, Asti. Spiega Lo Moro: “Levare: molteplici significati in una sola parola. Alzarsi, elevarsi, sottrarsi, allontanarsi… In ambito musicale, è una questione del ritmo, dell’accento musicale, “battere” e “levare”. Come un respiro, come un cuore vivo, non può esserci l’uno senza l’altro.

Quest’anno, accanto a una stagione di Kor legata alla musica, i tre dialoghi saranno il contrappunto, l’espirazione dopo il battito, agli spettacoli in scena. Levare dunque nel senso del ritmo, della musica. Ma la parola levare la ritroveremo anche nel suo significato quando scopriremo artiste che si sono scansate dalla loro posizione consolidata per osare una scrittura nuova, fuori dal loro ambito. Anche quest’anno i temi guida, oltre a quelli fondanti della scrittura e letteratura, saranno legati all’accessibilità, all’esplorazione di mondi dell’arte vicini tra loro, che respirano insieme e insieme fanno mondo.”



Primo appuntamento sabato 3 febbraio alle 18 da EO Arte con Silvia Calderoni, attrice e performer di fama internazionale, con il suo primo romanzo “Denti di latte” (Fandango libri).

Il tempo dell’infanzia, quello dei denti di latte e dello stupore per la scoperta di ciò che ci circonda, non passa, nel romanzo di esordio di Silvia Calderoni, si dilata, invece, come in un incantesimo, e tratteggia i pannelli di un’infanzia non conforme a Lugo, un piccolo paese della provincia italiana. Vedere, udire. Il campo sensoriale si apre. Agli occhi della protagonista la

realtà si offre come spaventoso oggetto di indagine, nulla è in fondo come sembra, tutto va studiato, analizzato, sezionato, tutto è perimetro di proiezioni di sé, proiezioni che – nell’impossibilità di comunicare con i propri simili – offrono la possibilità di trovare quell’interlocutore che nella realtà manca.



Maggiori dettagli su www.spaziokor.it



Prossimi appuntamenti con i Dialoghi in levare venerdì 1 marzo con Giulia Cavaliere, scrittrice e giornalista musicale, che parlerà di cosa vuole dire raccontare la musica (e i suoi/le sue autrici) attraverso podcast, libri e articoli, e sabato 6 aprile si parlerà di “Come d’Aria” – libro vincitore del Premio Strega 2023 di Ada D’Adamo, in collaborazione con il Premio. È confermata anche la collaborazione con la libreria Alberi d’Acqua, presente a tutti gli incontri.

La stagione “Music non stop” è realizzata all’interno della Rete PATRIC con Città di Asti e Teatro degli Acerbi, in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo e Lavanderia a Vapore, e con il sostegno di Regione Piemonte, Fondazione CRT e Fondazione Cassa di Risparmio di Asti e con maggiore sostenitore la Fondazione Compagnia di San Paolo. Il progetto PATRIC ha ricevuto il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito delle Linee guida per progetti nell’ambito della cultura contemporanea che guardano al consolidamento dell’identità creativa dei territori attraverso il sostegno alla programmazione nel campo delle performing arts e alla produzione creativa contemporanea, unendo ricerca, produzione, offerta e distribuzione in una logica di ecosistema per rafforzare le vocazioni artistiche del territorio.