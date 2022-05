Il Comune di Canelli inizia anche quest’anno un ricco programma di eventi per l’estate, volti a consolidare il ritorno all’incontro dal vivo con il pubblico e i turisti e per valorizzare il proprio territorio, sito riconosciuto dall’ Unesco.

Il programma con grandi spettacoli di teatro per tutti i gusti con prosa, narrazione, circo e danza contemporaneo ha il titolo “Canelli al Balbo e en plein air” e si svolgerà da fine maggio a fine luglio.



Il più Grande Palcoscenico del Piemonte prosegue la sua attività sul territorio regionale anche nel periodo estivo. La rassegna estiva del Comune di Canelli organizzata in collaborazione con l’amministrazione locale e con il Teatro degli Acerbi offrirà alla comunità che abita il suo territorio l’occasione di vivere lo spettacolo dal vivo anche nelle sere d’estate.



Si comincia al Teatro Balbo: la grande sala canellese accoglierà giovedì 26 maggio alle ore 21 la nota attrice Lella Costa con “Questioni di cuore”, in cui darà voce alla rubrica curata da Natalia Aspesi su “Il venerdì” del quotidiano Repubblica. Uno spettacolo molto atteso, dal pubblico e dagli organizzatori, per ritrovarsi e per annunciare i successivi appuntamenti della rassegna

estiva.



Biglietti 15 € intero / 5 € ridotto (fino ai 12 anni).

Si passerà poi agli spettacoli all’aperto.

Domenica 12 giugno alle ore 18 un appuntamento per bambini (dai 6 anni) e famiglie nel nuovo anfiteatro immerso nella natura “La Moncalvina” in reg. San Giovanni 126. In scena, della nota compagnia Stilema, specializzata in spettacoli per la gioventù, lo spettacolo “Di qua e di là. Storia di un piccolo muro” di Silvano Anton.