Martedì 20 luglio in chiusura di “Edizione Straordinaria: recuperiamo il teatro perduto!”, rassegna organizzata dal Comune di Asti in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo, con i recuperi degli spettacoli delle stagioni della rete Patric (Teatro Alfieri, Spazio

Kor, Teatro di Dioniso e Mon Circo), alle 21.30 al cortile del Michelerio di Asti va in scena “Maqroll, Gabbiere”, spettacolo liberamente ispirato ai romanzi di Alvaro Mutis, con Federico Sirianni (voce, canzoni, narrazioni, chitarra e pianoforte), Raffaele Rebaudengo (viola e

tastiere), Filippo FiloQ Quaglia (sequenze, basso), regia Sergio Maifredi, produzione Teatro Pubblico Ligure.





Biglietti: 10 euro disponibili in prevendita alla cassa del Teatro Alfieri, aperta mercoledì, giovedì e venerdì e il giorno dello spettacolo dalle 10 alle 14, e direttamente al cortile del Michelerio la sera stessa a partire dalle 20. Info e prenotazioni 0141.399057-399040.

Prenotazioni online su www.allive.it Maggiori dettagli su www.teatroalfieriasti.it