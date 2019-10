Primo appuntamento per Public, la stagione teatrale realizzata da Spazio Kor in collaborazione con Città di Asti, Fondazione Piemonte dal Vivo, Teatro degli Acerbi, Parole d’Artista e Concentrica, e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti e della Fondazione CRT, con maggiore sostenitore la Compagnia di San Paolo nell’ambito del Progetto PATRIC. Mercoledì 2 e giovedì 3 ottobre alle 19, in un luogo segreto di Asti, si terrà “Marinara”, Underground dinner, gioco di ruolo dal vivo in prima assoluta, su testo di Graham Walmsley. Ideazione e produzione Terre Spezzate – Play With Food, La scena del cibo, Parole d’Artista / Movimenti d’arte diffusi. Marinara è un evento che parla di famiglia, emigrazione e del potere evocativo del cibo, un evento di arte partecipativa che coinvolge i partecipanti e li porta a giocare, letteralmente, con il cibo, trasportando per qualche ora i partecipanti in un altro luogo, in un’altra vita, offrendo loro una prospettiva diversa, quella di una famiglia di emigrati italiani che vive negli Stati Uniti. Ogni anno, si riuniscono per la cena famigliare in cui si prepara tutti insieme il piatto tradizionale di famiglia: gli spaghetti alla Marinara. I partecipanti cucineranno e mangeranno insieme, ma soprattutto esploreranno, attraverso il potere evocativo del cibo, temi come l’identità e l’appartenenza culturale, lo spaesamento di vivere in un paese lontano dalle proprie radici, la difficoltà ad integrarsi, i rapporti familiari. Cena + spettacolo 25 euro, 20 euro ridotto; prenotazione obbligatoria a info@teatrodidioniso.it o tramite Whatsapp: 3288626365