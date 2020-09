Sono stati riprogrammati per l’autunno gli spettacoli della stagione del Teatro Alfieri di Asti, realizzata dal Comune di Asti in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo, che non hanno potuto aver luogo la scorsa primavera a causa dell’emergenza sanitaria. In ottemperanza alle normative vigenti, la capienza del Teatro Alfieri è limitata a 200 posti e, per garantire la sicurezza e la distanza tra gli spettatori, alcune date sono state raddoppiate in modo da soddisfare tutte le richieste di biglietti.

L’appuntamento con “Raffaello” di Vittorio Sgarbi raddoppia, mercoledì 7 e giovedì 8 ottobre alle 21, i Concerti Brandeburghesi di Bach, eseguiti dall’Orchestra Melos Filarmonica, sono rimandati a domenica 11 ottobre alle 17 (prima parte) e a domenica 25 ottobre alle 17 (seconda parte), lo spettacolo “Maratona di New York” con Fiona May e Luisa Cattaneo è fissato per venerdì 30 ottobre alle 21, mentre “La casa di famiglia” di Augusto Fornari è rinviato a domenica 8 novembre con una doppia replica, alle 17 e alle 21, “Gershwin Suite/Schubert Frames” di MM Contemporary Dance company è rimandato a sabato 12 dicembre alle 21, mentre “Tango Fatal” di Tango Company è rimandato a domenica 31 gennaio 2021 sempre alle 21. È ancora in via di definizione e verrà comunicata non appena possibile la data della nuova produzione operistica curata dall’Accademia della voce di Torino e dall’Orchestra Sinfonica di Asti in sostituzione de “La Bohème”.

Anche gli eventi fuori cartellone sono stati riprogrammati: il doppio appuntamento con Pintus “Destinati all’estinzione” previsto per il 25 e 26 settembre è spostato al 21 e 22 maggio 2021 alle 21, l’evento “Il primo giorno di Jazz” con Pupi Avati, Gianni Coscia, Dino Piana ed Enrico Rava si terrà il 13 novembre alle 21, lo spettacolo “Morabeza” di Tosca è rimandato al 13 dicembre alle 21, mentre “L’illusionista” di Luca Bono è rimandato al 13 marzo 2021, con doppia replica (ore 17,30 e 21). Aggiunte al cartellone due serate con il concorso Scintille (17 e 18 ottobre, ingresso libero previo ritiro contromarche già disponibili alla biglietteria del Teatro Alfieri) e un nuovo doppio appuntamento con il Balletto di Milano e “Lo Schiaccianoci”, il 6 alle 21 e il 7 dicembre alle 17.

Tornano anche le Letture del lunedì di Francesco Visconti, con dieci doppi appuntamenti settimanali a partire dal 23 novembre, alle 17,30 e alle 18,30 in Sala Pastrone. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria a partire da metà ottobre al numero 333.7813414.

Inoltre si recupera anche la stagione di teatro amatoriale organizzata dai Fuori di Quinta che prevede tre spettacoli dal 3 al 24 ottobre. Primo appuntamento sabato 3 ottobre alle 21 con la commedia “serata omicidio” della Compagnia MasKere.

I biglietti e gli abbonamenti già acquistati vanno conservati e restano validi per le nuove date. Per le doppie repliche gli spettatori sono invitati a contattare la biglietteria per stabilire la data preferita.

La biglietteria del Teatro Alfieri è aperta martedì e giovedì dalle 14 alle 18, e mercoledì e venerdì dalle 10 alle 14. Info: 0141.399057-399040. Per aggiornamenti: www.facebook.com/teatroalfieriasti