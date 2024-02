«Questa casa è in fiamme? O siamo noi a cuocerci lentamente, come rane ignare, nella pentola che abbiamo acceso? Cosa sappiamo e non vogliamo credere? Di cosa ci preoccupiamo davvero?»: queste domande sono alla base di Saluti dalla Terra, intensa creazione del Teatro dell’Orsa che sarà in scena sabato 24 febbraio alle ore 21 al Teatro Municipale di Costigliole d’Asti nell’ambito de La Mezza Stagione, a cura del Teatro degli Acerbi in collaborazione con il Comune e la Fondazione Piemonte dal

Vivo – Circuito Regionale Multidisciplinare.

Saluti dalla Terra nasce come processo partecipato: l’incontro con i giovani dei Fridays For Future l’ha arricchito di sguardi interessanti e necessari.

Lo spettacolo si è nutrito dei video di Alessandro Scillitani e degli allestimenti essenziali e iconici di Franco Tanzi. Disegno luci Lucia Manghi. Saluti dalla Terra è interpretato da Monica Morini e Bernardino Bonzani insieme a Lucia Donadio, Gaetano Nenna ed Samuele Zammarchi: «Il rischio, parlando di emergenza clima, è di fermarsi ancor prima di iniziare. Di non agire. Forse, come il Barone di Münchhausen, ci salveremo dalle sabbie mobili tirandoci fuori per i capelli. Greta e milioni di giovani si muovono e chiedono un cambiamento radicale. La Terra non ci appartiene, siamo noi che apparteniamo alla Terra».

Ingresso intero € 12, ridotto € 10.

Il Teatro Municipale si trova in via Roma 16 a Costigliole d’Asti (AT).

Info: 351 8978847.

