L’emergenza sanitaria in corso ha forzatamente sospeso lo spettacolo dal vivo. Nell’ambito della rassegna “Cuntè Munfrà, dal Monferrato al Mondo”, verrà offerto al pubblico sulla pagina Facebook di Archivio Teatralità Popolare e sul canale YouTube Banco delle Memorie dal 16 al 24 dicembre, in quattro mini puntate, lo spettacolo del Teatro degli Acerbi “El Natal del berin” di e con Fabio Fassio, registrato appositamente al Teatro Balbo di Canelli in questi giorni. Un’inedita novena natalizia, “La nuveina del Berin”con “Il Natale visto con gli occhi dell’agnello”, il tenero racconto popolare in lingua piemontese che l’attore racconterà a puntate aggiungendo mini introduzioni e commenti da “dietro le quinte”. Le date di pubblicazione sono: 16,18, 21 e 24 dicembre in première alle ore 21. Lo stile della narrazione ammicca a quello di Dario Fo nel suo Mistero Buffo, ma il lavoro è soprattutto un quadro popolare, un grande Presepe in cui la fanno da padroni gli animali, specchio di vizi e virtù umane. L’agnello Bertu, figlio della pecora Berta intraprende un viaggio che, nella notte di Natale lo mette nei guai, lo sperde e lo ritrova fino alla capanna del Bambinello in un gioco di comicità e poesia che, per un’ora, trasporta lo spettatore nell’atmosfera natalizia più genuina. La rassegna “Cuntè Munfrà” è promossa dalla casa degli alfieri /Archivio Teatralità Popolare e dall’Unione Colli Divini ed è sostenuta dalla Regione Piemonte e dalla Fondazione CRT. La direzione artistica di Cuntè Munfrà è di Massimo Barbero per l’Archivio Teatralità Popolare di casa degli alfieri, l’ideazione è di Luciano Nattino.