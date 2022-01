Dopo l’applauditissimo Concerto di Capodanno, domenica 9 gennaio 2022 alle 21 nuovo appuntamento con la stagione in abbonamento del Teatro Alfieri, realizzata dal Comune di Asti in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo: per la sezione Prosa arrivano Mariangela D’Abbraccio e Daniele Pecci, protagonisti di “Un tram che si chiama desiderio” di

Tennessee Williams, traduzione di Masolino D’Amico. Con loro sul palco Giorgia Salari, Stefano Scandaletti, Giorgio Sales, Erika Puddu e Massimo Odierna.

Regia e scene Pier Luigi Pizzi. Produzione Gitiesse Artisti Riuniti in collaborazione con Amat.



Ultimi biglietti (22 euro platea, barcacce, palchi; 17 euro loggione) disponibili online su www.bigliettoveloce.it , www.allive.it e alla cassa del Teatro Alfieri, che riaprirà dopo la pausa festiva venerdì 7 gennaio dalle 10 alle 17, e domenica 9 dalle 15. Ingresso con Green Pass Rafforzato come da normative vigenti. Per informazioni e prenotazioni: 0141.399057-399040 ,

www.teatroalfieriasti.it