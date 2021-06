Sabato 12 giugno, una numerosa delegazione delle donne del Centro Italiano Femminile- CIF Provinciale di Asti, CIF Comunale di Asti, CIF Comunale di Antignano, CIF Comunale di San Damiano d’Asti e CIF Comunale di San Martino Alfieri, si è recata in visita alla mostra “Le Madri della Repubblica”, allestita nella prestigiosa Galleria Ferrero del Palazzo Comunale di San Damiano d’Asti, organizzata dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Davide Migliasso in Collaborazione con Toponomastica femminile.

Una visita per riflettere sulla condizione delle donne italiane prima del 2 giugno 1946 e per la doverosa riconoscenza alle 21 donne che, proprio in quella data, furono Elette nell’Assemblea Costituente, tra cui Maria Federici, Prima Presidente Nazionale del CIF, e che accomunate dalla volontà democratica di contribuire attivamente alla vita politica, insieme segnarono una tappa fondamentale nella storia italiana: la loro presenza fu determinante per fare della Carta costituzionale lo strumento di affermazione dei diritti delle donne, della parità tra i sessi e di garanzia di emancipazione per le donne italiane.

Il gruppo CIF con le Dirigenti: Renza Binello, Componente del Consiglio Nazionale CIF, Paola Rizzotti, Presidente del Consiglio Provinciale CIF Asti, Anna Maria Migliarini, Presidente del Consiglio Comunale CIF Asti- Rosalba Tropea, Presidente Consiglio Comunale CIF San Damiano d’Asti, Maria Vittoria Saracco, Presidente Consiglio Comunale CIF San Martino Alfieri, è stato accolto nella Sala del Consiglio Comunale della Città con esemplare cordialità dal Sindaco Davide Migliasso e dalla Presidente del Consiglio Comunale Martina Guelfo.

“Vi ringrazio – ha detto il Sindaco Dott. Davide Migliasso – per essere intervenute così numerose questo pomeriggio. La presenza delle delegazioni CIF Asti trova il giusto nesso con la mostra; ringrazio in particolar modo la Presidente del Consiglio Comunale Martina Guelfo per il lavoro che ha svolto e sta svolgendo per la mostra e la Dott.ssa Giovanna Cristina Gado per aver organizzato questo pomeriggio.

Come Sindaco credo che sia fondamentale la parità di genere e per questo ho voluto che la mia lista fosse composta per metà da donne e per metà da uomini e in ossequio alla attuazione della parità di genere ho anche nominato Vicesindaca l’Arch. Elisa Bolle.

Siamo orgogliosi di avervi come ospiti e visitatrici”.

La Presidente del Consiglio Comunale Dott.ssa Martina Guelfo ha dichiarato: “Mi unisco ai ringraziamenti del Sindaco: anche con il caldo torrido di quest’oggi confermate e confermiamo che le Donne ci sono e sono fondamentali in tutti gli ambiti della vita pubblica e privata.

Ringrazio soprattutto la Dott.ssa Gado per il grande lavoro che sta facendo per la valorizzazione del ruolo delle Donne sul territorio astigiano e per l’enorme supporto che sta dando alla Città di San Damiano. La sua passione, determinazione e competenza sono preziosi e fondamentali per tutti noi.

Vogliamo confermare e rinnovare la nostra gratitudine omaggiando il libro sulla storia della nostra Città scritto dalla Maestra Anna Maria Cirio alla Dott.ssa Giovanna Cristina Gado, alla Professoressa Paola Rizzotti Presidente Provinciale CIF Asti, alla Professoressa Renza Binello Consigliera Nazionale CIF e a Rosalba Tropea Presidente Comunale CIF di San Damiano d’Asti.

Auspichiamo che questo sia il primo di una serie di proficue iniziative comuni”

A ringraziare il Sindaco e la Presidente del Consiglio Comunale di San Damiano d’Asti sono intervenute:

– Renza Binello Consigliera Nazionale CIF che, a nome della Delegazione, ha consegnato alla Dott.ssa Martina Guelfo il libro ”MARIA FEDERICI – Impegno sociale e politico per la dignità delle donne” e ha evidenziato che ” Maria Federici oltre che essere stata “Donna Costituente” eletta tra le file della Democrazia Cristiana, è stata la prima Presidente Nazionale del Centro Italiano Femminile. Maria Federici si è subito distinta per aver attivato le responsabili dei Comitati Provinciali (oggi detti Consigli Provinciali) a intervenire presso tutte le donne, soprattutto quelle che vivevano in campagna, per spiegare ad ognuna l’importanza del voto.

Appena eletta si è prodigata per aiutare le ragazze di strada, che vivevano nella miseria, a ricostruirsi una vita onesta e laboriosa. I suoi primi progetti di legge riguardavano la prevenzione e l’assicurazione contro la tubercolosi, la tutela dei minori e l’assistenza alle gestanti e alle puerpere.

Desidero ringraziare vivamente l’Amministrazione Comunale di San Damiano d’Asti e la responsabile della comunicazione del CIF nonché referente di Toponomastica Femminile di Piemonte e Valle d’Aosta, la Dott. Giovanna Cristina Gado per l’importante opportunità di visitare la mostra delle donne Costituenti: una grande iniziativa che ci ha permesso di ritrovare la voglia di rivederci per approfondire la nostra storia e di rinsaldare quello stesso spirito di amicizia,che ha reso forti,unite e determinanti le Madri Costituenti.”

– Giovanna Cristina Gado, referente di Toponomastica Femminile di Piemonte e Valle d’Aosta e aderente al Cif che, nel ringraziare Il Sindaco e la Presidente del Consiglio Comunale per il libro ricevuto e molto apprezzato, della Maestra Anna Maria Cirio sulla storia della Città di San Damiano d’Asti, ha sottolineato come:

– La buona pratica della garanzia della rappresentanza di genere, messa in campo dal Sindaco Davide Migliasso, costituisca un ottimo modello da attuare in tutti gli organi delle Amministrazioni Pubbliche e degli Enti da esse dipendenti.

– La sensibilità e la cultura storico-istituzionale dell’Amministrazione Comunale di San Damiano d’Asti, testimoniate con l’organizzazione della mostra “Le Madri della Repubblica”, siano importanti e necessarie per far conoscere il ruolo incisivo delle 21 donne Costituenti e i fondamentali principi costituzionali sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana, con il determinante contributo delle stesse.

Le riflessioni e i ringraziamenti sulla Visita alla Mostra di:

Anna Maria Migliarini, Presidente del Consiglio Comunale CIF Asti

“Sabato 12 giugno 2021, una piacevole importante uscita “fuori porta” per le amiche aderenti del CIF della Provincia di Asti.

Siamo state ospiti del Comune di San Damiano d’Asti per visitare la Mostra dedicata alle Donne Costituenti.

La straordinaria accoglienza dell’Amministrazione Comunale e la visita della Mostra ci hanno regalato un pomeriggio ricco di riflessioni e di belle emozioni.

un Sentito Grazie al Sindaco Davide Migliasso e alla Presidente del Consiglio Comunale Martina Guelfo per l’iniziativa di rilevante interesse storico culturale educativo e per l’ospitalità che ci hanno riservato ”.

Rosalba Tropea, Presidente del Consiglio Comunale CIF Di San Damiano d’Asti

“Vorrei parlare brevemente dell’ interessante e bella iniziativa che ci ha proposto la Dott.ssa Giovanna Cristina Gado, aderente al CIF di Asti.

Ci siamo trovate, sabato 12 giugno nella sala consiliare del Comune di San Damiano d’Asti per visitare e apprezzare la meravigliosa mostra, allestita nella stupenda galleria del Palazzo Comunale, intitolata “Le Madri della Repubblica”. Tra le 21 donne, madri della Costituzione, spicca il nome di Maria Federici, prima Presidente del CIF Nazionale.

E’ stato un momento emozionante pensare a queste donne che sono state le pioniere del cambiamento, molto decise a far valere i diritti delle donne. Con noi erano presenti il Sindaco Davide Migliasso e la Presidente del Consiglio Comunale della Città di San Damiano d’Asti

Ringrazio tutte le donne CIF che mi hanno preceduta e un ringraziamento lo devo al Sindaco e alla Presidente del Consiglio Comunale che hanno voluto omaggiarmi del libro “Conoscere San Damiano”, scritto dalla indimenticabile maestra Anna Maria Cirio, una donna dotata di grande sensibilità e inestimabile cultura. Quando si dice donna…”

-Giovanna Cristina Gado, aderente al Cif Comunale di Asti e referente di Toponomastica femminile di Piemonte e Valle d’Aosta

“Quello di sabato 12 giugno è stato un bel pomeriggio all’insegna dell’autentica mission del CIF: dello stare insieme, dell’amicizia, dell’interazione con le istituzioni per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza, dell’impegno culturale

orientato alla costruzione di rapporti di promozione umana, di giustizia e di pace.

E stata una visita che, attraverso le corpose didascalie dei pannelli della mostra “Le Madri della Repubblica”, ha fornito ulteriore stimolo e incoraggiamento alle necessarie azioni socio-culturali e legislative per l’effettiva attuazione dei diritti di uguaglianza e di non discriminazione che, ancorchè sanciti dalla Costituzione, non sono ad oggi pienamente garantiti .

Per tutto questo, un ringraziamento sincero a tutte le amiche CIF intervenute e all’Amministrazione Comunale di San Damiano d’Asti che ci ha offerto quest’opportunità con straordinaria disponibilità”.

-Renza Binello Consigliera Nazionale CIF

“ E’ stato molto bello vedere i volti, i vestiti, le parole scritte delle 21 Donne Costituenti , e tutte noi del Cif a commentare, prendere spunti e a riflettere. Insieme abbiamo detto: conoscere la storia ci permette di vivere il presente per programmare il futuro. Alla fine della visita ho ringraziato tutte le partecipanti CIF e ho invitato Giovanna Cristina Gado a continuare ad organizzare questi importanti eventi che, non solo rinsaldano i legami tra di noi, ma ci fortificano e ci aiutano a sperare che arrivino momenti migliori”.