A Mombercelli l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Ivan Ferrero, a meno di un anno dalla tornata elettorale che ha rinnovato la fiducia nel gruppo che guida il paese dal 2017, ha di recente

terminato una serie di interventi di ripristino e messa in sicurezza del territorio.

Dopo oltre dieci anni di attesa, nei primi mesi del 2023 sono stati infatti completati i lavori di riqualificazione dell’asta del Tiglione a ridosso del ponte della piana che da anni aveva subito un dissesto idrogeologico, con pericolose frane vicine alle case e al campo sportivo.

“Una prima parte dei lavori fu realizzata per mettere in sicurezza l’accesso all’area del campo sportivo – spiega il Sindaco Ivan Ferrero – grazie ad un finanziamento a fondo perduto ottenuto dal CONI: si riuscì a proteggere il campo e a pulire una limitrofa area di gerbido, a tutela della sicurezza dei fruitori dell’area.”

Grazie ad un nuovo finanziamento da 500 mila euro di fondi PNRR, l’Amministrazione Comunale ha potuto proseguire con la realizzazione della scogliera a protezione di un condominio adiacente e la riqualificazione dell’asta su un tratto che presentava criticità con la frana arrivata a due metri dalle case.

“In particolare, questo finanziamento ha permesso il prolungamento della scogliera alternato ad un tratto di argine rinforzato con cemento armato, necessario per dare garanzie in termini di sicurezza agli abitanti. – spiega il Primo Cittadino – A conclusione dei lavori, è stata posizionata una staccionata in legno, per evitare

le cadute nell’alveo del fiume. I lavori, attesi da circa quindici anni, sono stati terminati di recente.”

I lavori di messa in sicurezza sono stati oggetto anche di un’altra area dissestata, in Località Freto.

“Grazie a questi fondi PNRR per i lavori sul Tiglione siamo riusciti a spostare risorse per intervenire anche sul Rio Valbonina” aggiunge Ivan Ferrero.

L’intervento è stato realizzato e completato entro la fine del 2022 ed ha riguardato una frana sul ciglio della strada in Località Freto, causata delle bombe d’acqua tra il 2019 e il 2021.

“Siamo riusciti a risolvere anche questa problematica utilizzando risorse comunali e della Regione Piemonte che vogliamo ringraziare perché si dimostra sempre molto sensibile e attenta ad ascoltare le nostre

esigenze. È anche grazie al loro sostegno che siamo riusciti ad intervenire e risolvere anche questa criticità per garantire sicurezza e fruibilità di tutto il territorio comunale” prosegue il Sindaco di Mombercelli.

Gli interventi messi in atto dall’Amministrazione non riguardano solo la sicurezza dei fiumi: sono in corso anche interventi sulle strade e presto partiranno nuovi lavori per garantire uno standard di manutenzione costante delle strade.

“Il nostro obiettivo è sempre stato quello di ascoltare tutte le richieste degli abitanti e declinare al meglio, nei limiti del possibile, le esigenze del singolo con quelle della collettività. All’inizio c’erano diverse criticità che hanno richiesto priorità, ora con il lavoro che è stato fatto in maniera costante, abbiamo raggiunto la possibilità di ascoltare tutti ed intervenire, nell’ambito delle nostre possibilità.”