Asti sta per assistere ad una straordinaria manifestazione di beneficenza nella mattinata di domenica 17 dicembre. Alle 10, in piazza Campo del Palio, 15.000 euro verranno pubblicamente donati all’Ospedale Cardinal Massaia e alle associazioni AuserBios e Associazione Me.Dea di Alessandria, all’ospedale di Biella, all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino e all’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo. Ad assistere all’evento 150 turisti che arriveranno in pullman da tutta la regione.

E’ il tangibile risultato di Piemonte in Bus, un’iniziativa partita in piena pandemia, ad aprile del 2021, e declinata in cinque province piemontesi: Asti, Alessandria, Biella, Cuneo, Torino. In ognuna di esse le principali agenzie di viaggi del territorio, insieme a diversi vettori locali del trasporto passeggeri, si sono consorziate in un progetto destinato a unire il turismo alla solidarietà. Cinque reti che hanno proposto un ricco programma di tour in pullman, offrendo viaggi organizzati all’insegna della qualità e della sicurezza, abbinando il turismo alla solidarietà. L’iniziativa ha riscosso fin da subito uno straordinario successo, mobilitando circa 100 agenzie di viaggio e movimentando in due anni diverse migliaia di turisti Piemontesi.

Anche l’evento astigiano del 17 dicembre sarà parte di un viaggio speciale di Piemonte in Bus. Asti, divenuto ormai il Magico Paese di Natale con il Mercatino a tema più grande d’Italia, è oggi una tappa molto ricercata e le reti di Piemonte in Bus lo hanno proposto a un prezzo speciale con lo scopo di promuovere il territorio.

Domenica mattina in piazza Campo del Palio arriveranno così pullman da Torino, Cuneo, Biella, Alessandria, Vercelli e Casale Monferrato trasportando un totale di 150 turisti. La loro visita sotto Natale sarà un’ottima occasione per una cerimonia che celebra anche l’amicizia e la solidarietà. A contribuire alla festa ci saranno musici e sbandieratori del Palio di Asti che accoglieranno i viaggiatori con una esibizione, per poi procedere al momento istituzionale con la consegna di quanto raccolto ai rappresentanti degli ospedali e associazioni interessate.