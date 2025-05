Oggi, la Questura di Asti ha organizzato la quinta tappa del progetto nazionale intitolato “Percorsi di legalità…in scena con la Polizia di Stato” presso il Teatro Alfieri di Asti, evento organizzato in collaborazione con il Comune di Asti e l’Ufficio Scolastico Provinciale.

Il progetto è fortemente voluto dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto PISANI per dire con forza che la legalità “non si impone…si ascolta, si condivide, si costruisce insieme…”.

Alla giornata hanno partecipato 700 ragazzi provenienti dagli Istituti scolastici secondari di primo e secondo grado e la Consulta Provinciale degli studenti di Asti: IPSIA Castigliano,AFP Colline Astigiane, IIS Vittorio Alfieri, CPIA istruzione adulti, Istituto Paritario Gauss, IS Monti, ITIS Artom di Asti, Liceo Scientifico Vercelli, ITSPellati di Nizza Monferrato e IIS Penna di San Damiano d’Asti.

Tramite giochi, cortometraggi educativi, filmati, dibattiti, testimonianze di personaggi del mondo dello sport, performance canore e flash mob sono stati trattati gli argomenti più attuali e sentiti dai giovani come il contrasto alla violenza di genere, la sicurezza stradale, ferroviaria o informatica, il bullismo, l’importanza dello sport e il rispetto della diversità.

Sul palco, dopo un breve filmato introduttivo e i saluti istituzionali del Questore della Provincia di Asti, del Sindaco e del Direttore dell’Ufficio Scolastico Provinciale, si sono alternati sul prestigioso palco del Teatro Alfieri i poliziotti della Polizia Stradale, Ferroviaria, Cibernetica, dell’OSCAD (Osservatorio nazionale per la sicurezza contro gli atti discriminatori) nonché delle Fiamme Oro per un approccio multidisciplinare sull’ampio tema della legalità.

Distrazione, velocità, cinture di sicurezza, casco, monopattini, alcool e droga, sono questi gli argomenti dei video presentati dai poliziotti della Stradale, ai quali hanno fatto seguito dei quiz per testare la conoscenza dei ragazzi sulle recenti modifiche al Codice della strada.

Gli specialisti della Ferroviaria hanno mostrato delle slide sul rispetto delle regole in stazione, quali il rispetto della linea gialla e il divieto di attraversamento dei binari.

I poliziotti della Cibernetica hanno spiegato agli studenti quali sono i rischi di internet e come fare a proteggersi dal cyberbullismo.

A chiudere l’evento sono stati gli esperti dell’Oscad e gli atleti delle Fiamme oro, che hanno posto l’attenzione sui crimini d’odio, bullismo, discriminazione verso le persone con disabilità e visione dello sport come rispetto delle diversità e inclusione.

L’evento è stato magistralmente amalgamato e reso spumeggiante dai moderatori della Polizia di Stato e dall’attore/youtuber Paolo Sarmenghi, in arte “TurboPaolo” nonché dall’introduzione di performance musicali del Liceo Musicale A. Monti che si è esibito con i brani “Voilà” e “Always remember us this way” di Lady Gaga, di una sfilata di moda dell’Istituto A. Castigliano con opere create dai ragazzi e che reinterpretano in chiave moderna la bellezza e l’eleganza del Settecento di Vittorio Alfieri, dal monologo di Paola Cortellesi recitato da Flavio Baldini e Matteo Destefanis nonché di un flash mob realizzato dagli studenti del Liceo Classico V. Alfieri dal titolo “IO NON TACCIO” contro la violenza sulle donne e sul concetto di legalità come fondamento di ogni comunità civile.

Il tutto arricchito dalla partecipazione e intervista al campione di pugilato astigiano Etinosa Oliha che ha ricoperto il titolo mondiale dei mesi medi dell’International Boxing Organization dal 2023 al 2024.

La mattinata è stato per i ragazzi un viaggio ispirato ad un unico obiettivo: la legalità come scelta di vita, raccontata attraverso la musica ed il teatro, intramontabili mezzi di comunicazione in grado di stimolare la sensibilità e la riflessione, senza filtri e con un messaggio universale che arriva al cuore dei giovani.

FOTO DI ROBERTO SIGNORINI