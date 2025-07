Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha firmato il decreto di nomina del presidente e dei componenti del Parco paleontologico astigiano.

Il Consiglio è presieduto da Sara Rabellino ed ha come componenti Cristiano Piergiuseppe Fornaro, Daniela Lovisolo, Pierluigi Musso, Riccardo Longo (designato dal Comune di Asti), Federico Pino (in rappresentanza delle associazioni ambientaliste), Federico Tanino (in rappresentanza delle associazioni agricole).

Nel ringraziare gli assessori ai Parchi Paolo Bongioanni e alla Tutela delle aree protette Marco Gallo per il supporto fornito, il presidente Cirio augura buon lavoro a tutti i nominati “che dovranno impegnarsi per la tutela di beni preziosi per l’ambiente del Piemonte e governarli non solamente in chiave naturalistica ma anche di turismo sostenibile”.

“Ringrazio il presidente Cirio e gli assessori Gallo e Bongioanni per la fiducia ed i sindaci che hanno espresso condivisione sulla mia nomina. Si tratta di una nuova esperienza che mi permetterà di continuare a lavorare con il territorio e cercherò di ricoprire l’incarico nel migliore dei modi”, afferma Sara Rabellino, laureata in Giurisprudenza, già consigliere provinciale di Asti, sindaco di Pieia dal 2014 al 2024, attualmente impiegata amministrativa all’Ente turismo Langhe Roero e Monferrato.

Gli incarichi decorrono dal 4 luglio 2025, data della firma del decreto, e proseguono fino alla scadenza dell’attuale legislatura.