Un pomeriggio dedicato al giorno più bello, per incontrare professionisti del settore wedding L’evento “La sfilata della sposa”, che si svolgerà domenica 12 marzo, alle 16, nell’agriturismo Fattoria Roico Funny Ranch di Montechiaro, in un unico luogo per aiutare e guidare le future spose nelle loro scelte.

Alla giornata parteciperanno differenti personalità creative astigiane che operano nell’ambito organizzativo: Il respiro delle fate creazioni wedding di Gil Maggiora, I Regali Del Cuore eventi della baloon artist Silvia Abaci, Afrodithe & Barbieri Marzo parrucchieri, Amaranto atelier, Nicoletta Boggero flower artist del laboratorio Il giardino interiore, Valentina Marmello, make up artist, il fotografo Steu Alba.

“Preparare una Sposa – ci racconta Gil Maggiora, esperta nell’organizzazione di eventi da 16 anni – è un momento magico! Lo sappiamo bene, noi che siamo professioniste del settore weeding: proprio insieme a loro, nasce l’idea di questo evento: far scoprire cosa c’è dietro alle quinte, rivivendo con le nostre spose proprio quel momento”.

La particolarità della sfilata è che tutte le indossatrici in passerella sono spose e damigelle che si sono affidate al gruppo di creative per la cura del loro matrimonio, dalla scelta dell’abito, alle acconciature,al trucco, ai decori, agli allestimenti floreali, ai servizi fotografici.

“Il mercato del wedding è cambiato molto dopo la pandemia – racconta Valentina Marmello – la tendenza è prendere ispirazione da matrimoni Vip, documentati sui social, sminuendo un po’quella che è la personalizzazione. Da parte nostra, cerchiamo insieme al cliente, di sottolineare gli aspetti del carattere, i gusti, la storia autentica della copia, senza “copiare”nessuno. Il matrimonio è un veneto speciale che si ricorda per tutta la vita e ognuno dovrebbe dare il proprio tocco individuale, che lo distingue da tutti gli altri”.

Domenica, dopo la sfilata, seguirà un momento di networking dove si potrà interagire con i professionisti.

“E’ molto importante- sottolinea Antonella Ciancio, fashion designner dell’atellier Amaranto di Asti – dare la possibilità di esprimersi alla futura sposa, anche guidandola nelle scelte. Partiamo dal budget della cliente per realizzare un abito completamente su misura. In base allo stile e alla fisicità della cliente studiamo insieme la vestibilità e i tessuti più adatti a lei”.

Le fiere di settore, dopo lo stop forzato durante la pandemia, non sembrano più essere le occasioni migliori per creare contatti tra clienti e professionisti.

“Sicuramente c’è meno disponibilità economica – spiega Nicoletta Boggero – ma il risultato deve essere comunque all’altezza delle aspettative, cosa non facile visto il rialzo dei prezzi per le materie prime. Ma la sfida è anche questo, rispondere ai bisogni degli sposi, conquistare la loro fiducia e diventare complici per allestire la festa perfetta. E’ fondamentale per questo affidarsi ad esperti del settore e lavorare in sinergia per avere un risultato migliore e realizzare un evento su misura”.

Gli addetti del wedding si impegnano in processi di formazione continua per essere al passo con le tendenze. “L’aggiornamento continuo è fondamentale- spiega Silvia Abaci, baloon artist – per quanto riguarda gli allestimenti delle feste in generale, è scoppiato il trend degli allestimenti con i palloncini anche per i matrimoni –Bisogna puntare anche alla buona qualità dei materiali, che siano ecosostenibili e biodegradabili. In più, bisogna essere molto resilienti e avere una buona dose di creatività, per gestire gli imprevisti e realizzare decori in linea con il cliente e l’occasione, anche mixando più tecniche”.

Manuela Caracciolo