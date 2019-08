Scavare, scoprire i fossili, imparare a conoscerli, ripulirli: ci sarà molto da fare, ma anche da divertirsi, per i bambini e ragazzini che, per un giorno, diventeranno appassionati paleontologi.

Al museo sarà un Ferragosto all’insegna dell’avventura e della scienza per una giornata fuori dal comune: il Mare Padano ha lasciato qualcosa dietro di sé… e se cercando venissero fuori dalle sabbie conchiglie e altri fossili autentici? Ognuno di loro racconta una storia speciale… Non resta che mettersi al lavoro…

Il programma prevede due turni: dalle 11.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 18. In apertura visita guidata al museo con il personale dell’Ente Parco, poi simulazione di scavo nel chiostro del Michelerio e, per chiudere in bellezza, paleocaccia al tesoro.

Ingressi: 5 euro fino a 14 anni; gli accompagnatori entrano gratis.