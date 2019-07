Sabato 13 luglio si svolgerà la “Marcia per la vita“. Tradizionale appuntamento, di informazione e sensibilizzare sull’importanza della donazione di midollo osseo e cellule staminali, organizzato dal Comitato “Bruno Grana” dell’Admo in collaborazione con Comune, Parrocchia e Pro Loco di Castello di Annone, Unione sportiva Annonese, Protezione civile e Circolo Amici, con il sostegno del CSVAA. La corsa di solidarietà ludico-motoria occasionale non competitiva, in memoria di Bruno Grana e Mario Laiolo, si snoderà lungo le vie di Castello di Annone su due percorsi: uno più lungo di 9 km, riservato agli adulti ed uno più breve, di 2 Km, dedicato ai i bambini fino agli 11 anni. Il ritrovo è previsto alle 17:30, presso il circolo Amici (Via P. Pacot), il via ufficiale alle 19. Contributo di partecipazione: 6 euro per gli adulti, 3 euro per bambini, fino agli 11 anni. Il ricavato della corsa sarà devoluto all’ADMO. Evento realizzato con autorizzazione FIDAL Comitato regionale Piemonte. Per informazioni e iscrizioni: Longo Maria Luisa, fiduciaria ADMO Comitato “Bruno Grana” 333.77.62.218