Un comune più vivo, più verde e più pulito. Tre aggettivi che contraddistinguono al meglio la Città di Moncalvo in questo periodo grazie all’impegno della nuova amministrazione comunale guidata dal sindaco Christian Orecchia. Uno degli obiettivi primari di questa amministrazione, fin dal primo giorno di insediamento, è stato quello di impegnarsi assiduamente per la salvaguardia e la cura del decoro urbano e del bene pubblico, ridonando alla collettività luoghi e strutture riportate al loro antico splendore. Nei giorni scorsi sono stati infatti ultimati i lavori di riqualificazione di alcuni sentieri abbandonati e aree della città, tramite interventi mirati di pulizia e disboscamento: interventi che hanno riportato alla luce suggestivi luoghi immersi nella natura. Alcuni di questi sentieri mettono in collegamento le frazioni di Patro e Castellino, con la possibilità di arrivare fino a Grazzano Badoglio in Località Madonna dei Monti. Lavori analoghi di riqualificazione sono stati inoltre effettuati presso l’antico Belvedere Borganino in Località San Bernardino, in Via Cissello e presso la discarica comunale. Queste operazioni sono state rese possibili grazie all’importante contributo fornito dagli operai forestali della “Squadra Asti 1” della Regione Piemonte, che per diverse settimane hanno coadiuvato il Comune di Moncalvo nello svolgimento di questi lavori. “Siamo molto soddisfatti per l’esecuzione di questi interventi – afferma il vicesindaco di Moncalvo Andrea Giroldo – soprattutto nelle zone periferiche della città dove è presente un immenso patrimonio naturalistico, che sarà a disposizione dei moncalvesi e di tutti i turisti in visita presso la nostra città. Grazie all’aiuto degli operai forestali abbiamo avuto la possibilità di valorizzarlo come merita”. Gli fa eco Barbara Marzano, assessore all’Ambiente e al Decoro Urbano: “come tecnico riconosco l’importanza della manutenzione del territorio e di questi preziosissimi interventi, utili ad evitare il degrado e al tempo stesso a riportare alla luce i suggestivi luoghi immersi nella natura che la nostra città possiede”. “Ringrazio la Regione Piemonte e la Squadra Asti 1 per averci coadiuvato in queste settimane caratterizzate purtroppo dalla scarsità di personale che non sempre ci permette di far fronte alla problematiche riscontrate. Grazie al loro aiuto siamo riusciti a portare a termine gli interventi in modo ottimale”, dichiara il sindaco di Moncalvo Christian Orecchia. Il Comune di Moncalvo ringrazia singolarmente tutti i componenti della “Squadra Asti 1” per l’ottima riuscita di questi lavori, ovvero: Domenico Musso (capo squadra), Claudio Gallia, Andrea Pranteddu e Marcello Soldano, e il direttore dei lavori, Andrea Astengo. “Un ringraziamento particolare al moncalvese Massimo Orsogna, anch’egli operante nelle squadre forestali della Regione Piemonte, per il prezioso aiuto e supporto che ci ha fornito”, affermano i vertici comunali.