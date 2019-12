Prosegue Oro incenso mirra – Presepi nel Monferrato, la rassegna di presepi diffusi tra dieci borghi dell’Astigiano.

Schierano (frazione di Passerano Marmorito), Castagnole delle Lanze e Cocconato disseminati da centinaia di presepi, da quelli minuscoli a quelli più grandi, allestiti da artisti, bambini, volontari e appassionati negli angoli più suggestivi. Castagnole Monferrato, rappresentata nel mirabile presepe creato dagli ospiti della Casa di Riposo. Grana, con il magnifico presepe di Nino Di Muzio, e Camerano Casasco, con la creazione geniale di Gennaro Cosentino che racconta in un tripudio di movimenti gli antichi mestieri. E poi ancora: il grande presepe meccanico di Maurizio Nanni a Montegrosso d’Asti, le realizzazioni in terracotta esposte a Monale, il presepe sempre nuovo, sempre bellissimo di Anna Rosa Nicola che ogni anno richiama ad Albugnano, all’Abbazia di Vezzolano, migliaia di visitatori e la novità di quest’anno esposta ad Aramengo, “Presepe… che meraviglia”, un percorso in 18 scene per inoltrarsi tra i significati del presepe.

Sul sito ufficiale della manifestazione è possibile consultare orari e dettagli delle diverse esposizioni (tutte a ingresso gratuito) e i percorsi consigliati tra i vari paesi messi a punto dall’associazione turistica Il Trabucco.

Un contest su Instagram, organizzato insieme alla comunità di @Ig_Piemonte, premierà le foto più belle dei presepi della rassegna.

In ogni comune si potrà trovare la medaglia ricordo dell’edizione: pezzi unici realizzati dall’artista Martino Canavese nei colori dell’oro, dell’argento e della mirra.

Tra gli appuntamenti da non perdere: questo sabato 21 dicembre, alle 16 ad Aramengo nel Salone delle Associazioni la rappresentazione teatrale “Il presepe… che meraviglia!” a cura del centro culturale Rosetum con padre Marco Finco, Pietro Grava e Roberta Paolini (ingresso gratuito). Domenica 22 dicembre dalle 14,30 a Montegrosso d’Asti nel centro storico circa 50 figuranti impegnati in antichi mestieri faranno rivivere il villaggio di Betlemme, la capanna della Natività, la Sacra Famiglia; alle 18.15 nella storica chiesa parrocchiale del 1800 verrà proposto un concerto di musica sacra natalizia con il coro di San Domenico Savio – Asti, diretto da Nuccia Scoglia e Mauro Lorenzato; maestro d’organo Gigi Amisano, chitarra Ilaria Poletto.

Martedì 24 dicembre a Monale alle 22.30 processione con fiaccolata lungo il tragitto dei presepi prima della Messa di Natale.

