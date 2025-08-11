La raccolta porta a porta dei rifiuti prevista per venerdì 15 agosto nella città di Asti e nelle frazioni subirà alcune variazioni.
Nel centro cittadino, la raccolta di potature e ramaglie verrà anticipata a giovedì 14 (esposizione dei contenitori su strada comunale entro le ore 12), mentre la raccolta dell’indifferenziato verrà posticipata a sabato 16 (svuotamento dei cassonetti a partire dalle ore 7).
Nella zona cittadina 2, le raccolte di organico, carta e plastica verranno posticipate a sabato 16, a partire dalle ore 13.
Area interessata: corso Alessandria (fino ai numeri 332/337), piazza I Maggio, viale Pilone, strada Valmanera, corso Genova, corso Palestro, corso Casale e vie limitrofe.
Nella zona cittadina 5, le raccolte di organico, indifferenziato e verde verranno anticipate a giovedì 14, a partire dalle ore 13.
Area interessata: corso Alfieri (dai numeri 424/393), via Porta Romana, corso Torino (fino ai numeri 298/351), viale Partigiani, piazza Lugano, piazza Vittorio Veneto, corso XXV Aprile, corso Ivrea (fino ai numeri 125/90), strada Laverdina e vie limitrofe.
Nella zona frazionale 4, la raccolta dell’organico verrà posticipata a sabato 16. I contenitori dovranno essere esposti su strada comunale entro le ore 6.
Area interessata: corso Torino (dai numeri 300/353), strada Ragazzi del ’99, via Sacchetti, via Frecce Tricolori, strada Divisione Partigiana Garibaldi, strada Toasso, strada Draga, strada Macagno, Cappuccini, Valle Benedetta, strada Freilina, strada Cavalli, strada Carlo Porta, via Cavanenghi, via Giribaldi, Palucco, Vaglierano Basso (dal numero 7 al 169), Vaglierano (dal numero 2 al 50 e dall’85 al 140), Bramairate.
Nella zona frazionale 5, le raccolte di organico e indifferenziato verranno posticipate a sabato 16. I contenitori dovranno essere esposti su strada comunale entro le ore 6.
Area interessata: corso Alba (dai numeri 278/123), Vallarone, strada Madonna delle Grazie, via del Chiosso, via Chiossetto, Valle San Pietro, Borgomale, via Cappelletta, strada Vallone, strada San Cristoforo, Variglie, salita Demarie, via Bezzo, Revignano (dal numero 270 al 276), Vaglierano (dal numero 51 all’83).
Nella zona frazionale 6, le raccolte di organico e indifferenziato verranno posticipate a sabato 16. I contenitori dovranno essere esposti su strada comunale entro le ore 6.
Area interessata: corso Savona (dai numeri 274/387), Trincere, Boana, San Marzanotto, Valle Tanaro, Bricco Gianotti, Carretti, Bricco Biamino, Montemarzo.
Per informazioni: tel. 800 991141, www.asp.asti.it e app Junker.