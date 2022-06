Contro i rumori della guerra e a favore dei profughi ucraini, l’Associazione “Il Dono del Volo”, in collaborazione con il Csvaa e la Banca del Dono, ha organizzato un’asta silenziosa con le opere che i maestri Paolo Fresu, Antonio Guarene e Filippo Pinsoglio hanno generosamente donato.

L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Consolato Onorario di Ucraina in Piemonte e il ricavato sarà devoluto a Specchio dei Tempi per il progetto del rientro in Ucraina dei profughi che lo hanno richiesto.

L’esposizione delle opere messe all’asta verrà inaugurata sabato 18 giugno alle ore 16,30 nei locali del Tappeto Volante in via Aliberti 5 e proseguirà fino al 26 giugno con il seguente orario: sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 20; dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20. Durante l’esposizione sarà possibile presentare le proprie offerte che saranno chiuse in buste sigillate e che verranno aperte il 27 giugno alla presenza del notaio Giorgio Gili