Libraccio, lo storico brand milanese, arriva ad Asti. Giovedì 14 luglio, infatti, inaugura il suo 58° punto vendita sul territorio italiano, il nono in Piemonte.

L’apertura della nuova libreria sarà una vera e propria festa, un evento aperto a tutti: a partire dalle 18 di giovedì 16 luglio, nel cuore della città, in corso Alfieri 188, Libraccio accoglierà gli astigiani nel nuovo punto vendita, con oltre 30.000 volumi nuovi, usati e d’occasione di varia, scolastica e modernariato, ma anche una curata proposta di cartoleria, giochi e articoli da regalo.

Il negozio di Asti, che ha una superficie di oltre 200 mq, è stato realizzato seguendo un progetto dell’arch. Andrea Bonessa, che conferma la costante ricerca di nuove soluzioni architettoniche per il brand.

Come in tutte le librerie del Gruppo, anche in questo punto vendita sarà disponibile il servizio di ritiro dell’usato (valutato e pagato in contanti), oltre che la vendita di un’ampia selezione di titoli di seconda mano: elementi che confermano l’approccio circolare e sostenibile alla lettura, da sempre valore fondante di Libraccio. Collezionisti e appassionati potranno trovare, inoltre, rarità editoriali e titoli di modernariato.

“Siamo contenti di aprire il nostro 58° punto vendita ad Asti: è la dimostrazione della volontà di Libraccio di rafforzare la sua presenza nei centri storici di piccole e grandi città, in modo da diventare parte integrante del tessuto sociale e culturale delle città dove siamo presenti – commenta Edoardo Scioscia, Amministratore Delegato e tra i soci fondatori di Libraccio –. Il nostro obiettivo è quello di arrivare ad essere un punto di riferimento per tutti coloro che cercano, non solo una libreria con un’ampia offerta di qualità, ma anche un luogo dove si fa cultura”.

L’inaugurazione sarà all’insegna del “verde Libraccio”: durante l’evento, infatti, Libraccio distribuirà ai presenti un eco-omaggio, cucito a mano dalle ragazze di Vango anch’io, con l’obiettivo di seminare un po’ di verde. Una libreria che nasce è un seme che fiorisce e porta la cultura in città. LIBRACCIO, con i suoi 58 punti vendita, porta avanti un impegno concreto non solo per la diffusione della cultura, ma anche per un mondo più sostenibile. La vita di un libro non finisce mai, può essere letto da un numero infinito di persone senza smettere di raccontare la sua storia in un’ottica di circolarità e riciclo.

Il responsabile della nuova sede piemontese sarà Steve D’Auria, che da molti anni lavora nella catena Libraccio.